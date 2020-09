Berenbostel

Der Nähtreff Kronsberg darf sich nach der Corona-Zwangspause wieder in kleinen Gruppen in den Räumen des Sozialprojekts Neuland an der Liebermannstraße treffen. Das Projekt für junge Frauen mit Fluchterfahrung ist Teil des Programms „Jugend stärken im Quartier“. Während der Zwangspause haben die Frauen 700 Mund-Nasen-Bedeckungen zuhause produziert. Diese wurden an pflegebedürftige Menschen, Senioreneinrichtungen und Schulen im Quartier verteilt.

Der Nähtreff steht jeden Donnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr jungen, geflüchteten Mädchen und Frauen im Alter zwischen zwölf und 26 Jahren offen. Um weiteren die Teilnahme zu ermöglichen, ist ab sofort eine Anmeldung bei Tanja Seeler von der Region unter Telefon (0511) 61626062 oder bei Kathrin Osterwald von Neuland unter Telefon (05131) 97225 erforderlich.

Von Anke Lütjens