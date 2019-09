Das Projekt Maschinenbau Campus Garbsen hat seine Wurzeln in den frühen Achtzigerjahren. Einige der großen Institute litten schon vor 30 Jahren unter Platznot in der Nordstadt. Außerdem drang oft bis tief in die Nacht der Lärm der Maschinen in die Wohngebiete. Die Professoren Kurt Tönshoff, Heinz Haferkamp und Hans-Peter Wiendahl entwickelten die Idee, eine Wissenschaftsachse von der Nordstadt über Marienwerder bis Garbsen zu schaffen. Das Land sicherte sich Land in Garbsen. In Marienwerder sind unter anderem der Wissenschaftspark (Laserzentrum, Technologiezentrum), die Forschungsanlage des Franzius-Instituts für Küstenforschung mit dem Wellenkanal und das Testzentrum für Tragstrukturen entstanden.

In Garbsen schlug sich die Idee 1995 im Bau des Unterwassertechnikumsnieder, einer Forschungseinrichtung des Institutes für Werkstoffkunde. 2004 öffnete daneben das Produktionstechnische Zentrum PZH als Dach für die ersten sechs Maschinenbau-Institute. 2013 gewann das Architekturbüro Auer + Weber aus München den international ausgeschriebenen Generalplanerwettbewerb für denCampus.

4. Dezember 2015:Spatenstich zum offiziellen Baubeginn.

23. Mai 2017: Richtfest.

19. September 2019: Eröffnung.

Parallel zum Campus investieren die Stadt Garbsen, die Region und das Land fünf Millionen Euro in 105 Betreuungsplätze für Kindervon Universitätsangehörigen. Frei bleibende Plätze werden an Garbsener Familien vergeben. Am 7. Dezember 2018 wurde der Grundstein eingemauert. Am 14. März war Richtfest. Im November 2019 soll die Kita in Betrieb gehen – das ist eine Bauzeit von weniger als einem Jahr.

Ähnlich schnell ging der Bau des Studentenwohnheimes: Grundstein am 14. September 2018, Richtfest am 5. April. Die ersten Studenten sollen im Oktober einziehen können. Bauherr ist der Garbsener Markus Grimm. Rund 12,3 Millionen Euro bringt er für das vierstöckige Atrium-Gebäude mit 162 Apartments auf. Davon trägt die Region Hannover 2,7 Millionen Euro. Die Warmmiete für 20 Quadratmeter liegt bei 390 Euro. Vermittler der Wohnungen ist das Studentenwerk Hannover.

Zur Bau-Chronik gehört auch ein Todesfall: Am 7. Januar 2018 kam ein 59-jähriger Facharbeiter durch einen unglücklichen Sturz ums Leben.

