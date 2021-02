Stadt Garbsen und Niedersächsische Landgesellschaft (NLG)entwickeln auf 100.000 Quadratmetern Bauland für rund 150 Wohneinheiten an der Straße im Stühe, südlich des Friedhofes. Das Gebiet liegt am Ortsrand. Zufahrten führen derzeit über die Straße Am Kahlen Berg im Westen und im Osten über Mühlenstraße, von dort über die Nebenstraßen Ackerstraße und Im Stühe. Am Stühe liegt der Kindergarten des Paritätischen Vereins Garbsen für 75 Kindergarten- und 15 Krippenkinder; Schule und Hort sind um die Ecke. Ein zweites Baugebiet mit 30 bis 40 Wohneinheiten ist nördlich des Stühe vorgesehen.

Der Beginn der Planung wurde im März 2016 beschlossen. Sie ist Teil des Wohnraumflächenprogramms Garbsen. Die Öffentlichkeit konnte sich von Juli 2019 bis August 2020 beteiligen. Die Pläne lagen von Juli bis September 2020 öffentlich aus. Das Baugebiet soll in der Ratssitzung am 1. März verabschiedet werden. Die ursprünglich geplante Sitzung am 22. Februar ist abgesagt worden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung berät öffentlich am 22. Februar. / lz