Garbsen

Wie viele Krippen-, Kita- und Hortplätze fehlen tatsächlich in Garbsen? Das war im Bürgermeisterwahlkampf eine heiß diskutierte Frage. Alle Kandidaten hatten allerdings das gleiche Fazit aus Zahlenwerken gezogen: Es fehlen zu viele, die Stadt muss besser werden in der Kinderbetreuung. Sozialdezernentin Monika Probst hat dem Rat jetzt die Bedarfsplanung bis 2025 vorgelegt. Danach fehlen aktuell 514 Krippen- und 565 Kita-Plätze. Daran wird sich bis 2025 nichts wesentlich ändern, trotz der Neubauprojekte. Dies sind die Zahlen.

75 Krippenplätze sind in der Planung

Krippen: Eltern stehen in Garbsen 529 Plätze für Ein- und Zweijährige zur Verfügung. In der Stadt leben 1190 Kinder in diesem Alter. Die Stadt will allen Zweijährigen einen Platz anbieten und 75 Prozent der Einjährigen. Die Quoten orientieren sich an der Nachfrage. Rechnerisch fehlen der Stadt 514 Plätze. Bei maximal 15 Kindern pro Gruppe wären das 34 Gruppen. Ab vollendetem ersten Lebensjahr haben diese Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

Krippenplanung: Zum Betreuungsjahr 2022/23 wird das AWO-Familienzentrum am Planetenring um 15 Plätze in der ehemaligen Förderschule am Kleegrund erweitert. 30 Krippenplätze entstehen in der neuen Kita am Combi-Markt in Horst. Die kirchliche Kita Osterwald soll um 15 Plätze vergrößert werden, ebenso die evangelische Kita in Schloß Ricklingen (2023/24). Trotz der zusammen 75 neuen Krippenplätze werden zum Kitajahr 2024/25 knapp 430 Plätze fehlen.

565 Kita-Plätze fehlen

Kindergärten: Die 16 Träger bieten 1807 Plätze für Drei- bis Sechsjährige an, alle Einrichtungen sind ausgebucht. In der Stadt leben 2372 Kinder in diesem Alter. Die Stadt kann 76 Prozent der Kinder versorgen. Das Ziel sind 100 Prozent. Es fehlen 565 Plätze.

Kita-Planungen: Zum Betreuungsjahr 2022/23 wird das AWO-Familienzentrum am Planetenring um 35 Plätze erweitert. 50 Plätze entstehen in der neuen Kita am Combi-Markt in Horst. Voraussichtlich zum Kindergartenjahr 2023/24 soll die evangelische Kita in Schloß Ricklingen um 25 Plätze erweitert werden. Bis 2024 steigt die Zahl der Plätze von 1807 auf 1917. Dem stehen in der Prognose 2318 Kinder im Kindergartenalter gegenüber. Es fehlen 2024 rechnerisch rund 400 Betreuungsplätze.

Neues Baugebiet – neue Kita?

Neubaugebiete: Im Stadtgebiet sind derzeit acht Neubaugebiete absehbar: Stelingen (An der Weide), Berenbostel (Im Hespe), Frielingen (Klüterfeld, bezogen), Meyenfeld (Fiebers Bude, bezogen), Horst (Mühlenstraße und am Stühe), Altgarbsen (Garbsener Schweiz) sowie Garbsen-Mitte (Europaallee und Bosse-See). Zusammengerechnet sind das 1106 Wohneinheiten. Nach der Prognose der Stadt entsteht dadurch bis 2025 ein zusätzlicher Bedarf für 66 Krippen- und 146 Kita-Plätze. Berenbostel-Ost ist noch nicht einbezogen, ebenfalls nicht Neubauprojekte in Meyenfeld-Süd. Beide entstehen erst nach 2025. Da derzeit fast 100 Prozent der Wohnungen und Häuser in Garbsen bewohnt sind, rechnet die Stadtverwaltung nicht mit deutlich mehr Kindern aus diesem Bestand. Der erhebliche Mangel an Betreuungsplätzen werde durch die Neubaugebiete „deutlich verschärft“. Für Hespe und für Horst sind drei neue Kitas geplant.

Warum melden sich nicht alle Eltern an?

Prognose und Realität: Seit 2016 müssen sich Eltern über das Kita-Portal der Stadt im Internet um einen Platz bewerben. Die Stadt hat das ausgewertet und erhebliche Differenzen festgestellt: Nach ihrer Rechnung fehlen 565 Kita- und 514 Krippenplätze. Tatsächlich aber konnten zum Anmeldeschluss im September 174 Kita- und 199 Krippenkinder nicht versorgt werden. Die Zahlen steigen, weil jeden Monat neue Kinder ins Kita-Alter kommen. Die Stadt hat für die Differenz zwei Vermutungen: Eltern melden ihr Kind gar nicht erst an, weil die Erfolgsaussichten so gering sind. Zusätzlich könne es sein, dass Eltern das Portal wegen kultureller oder sprachlicher Hürden nicht nutzen. „Gerade bei diesen Kindern sind ein früher Kita-Besuch und sprachliche Förderung wünschenswert. Das wäre bildungs- und gesellschaftspolitisch sehr kritisch“, schreibt Sozialdezernentin Monika Probst. Der Sozialausschuss des Rates berät über das Zahlenwerk öffentlich am Dienstag, 16. November, ab 18 Uhr im Rathaus.

In Garbsen betreuen 16 freie Träger die Betreuung von Krippen-, Kindergarten- und Hortkindern in 38 Einrichtungen. Träger sind zum Beispiel der paritätische Wohlfahrtsverband, AWO, DRK und Kirchengemeinden. Die Stadt Garbsen selbst betreibt keine Kindertagesstätten. Sie investiert in die Gebäude und trägt einen Großteil der Betriebskosten, pro Platz etwa 250 Euro monatlich.

Von Markus Holz