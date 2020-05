Garbsen - Am Blauen See in Garbsen eröffnet Pfingsten ein Aquapark

Ab dem Wochenende ist der Blaue See in Garbsen um eine Attraktion reicher: Betreiber Peter Amend eröffnet seinen Aquapark – 30 aufblasbare Rutschen, Klettertürme und Stege, die auf dem Wasser schwimmen.