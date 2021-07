Neue Grüngutannahmestelle eröffnet an der Burgstraße in Garbsen

Schlß Ricklingen

Der Maschinenring eröffnet am Sonnabend, 3. Juli, eine neue Annahmestelle für Grüngut an der Burgstraße neben der Biogasanlage. Sie ist künftig sonnabends von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Damit können die Garbsenerinnen und Garbsener ihre Grünabfälle an zwei Stellen abgeben: Die zweite Annahmestelle befindet sich in Berenbostel, Auf dem Kampe.

Ersatz für Stelle in Frielingen

Betreiber der neuen Grüngutannahmestelle ist der Marius Maschinenring Umweltservice, ein Zusammenschluss aus Landwirten, der seit Mitte der Neunzigerjahre gemeinsam mit dem Entsorger Aha die Annahme und Verwertung von Grünschnitt im Umland der Region Hannover anbietet. Bis Februar 2021 hatte er eine Annahmestelle in Frielingen betrieben, die allerdings schließen musste. Schon damals war der Alternativplatz an der Burgstraße im Gespräch. Dort können Privatpersonen ab Sonnabend ihren Baum-, Strauch- und Heckenschnitt abliefern. Drei bis viermal im Jahr werden die Grünabfälle geschreddert und gelangen als Dünger auf die Felder der Landwirte.

Anfallender Rasenschnitt wird von den Grüngutannahmestellen nicht akzeptiert. Er kann im heimischen Garten auf dem Komposthaufen entsorgt werden. Auch auf den Aha-Wertstoffhöfen in der Region Hannover wird Rasenschnitt kostenlos angenommen.

Von Linda Tonn