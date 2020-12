Garbsen-Mitte

Die Stadtverwaltung nimmt bei der Entwicklung der neuen Mitte vor dem Rathaus eine weitere Hürde. Sie will das Bremer Immobilienunternehmen Müller und Bremermann damit beauftragen, Pläne für die Fläche auszuarbeiten. Dazu soll ein bis Ende Mai 2021 befristeter sogenannter Anhandgabevertrag abgeschlossen werden. Mit diesem Vertrag verpflichtet sich die Stadt dazu, mit keinem anderen Interessenten über einen Verkauf oder die Entwicklung der Flächen zu verhandeln.

Die Firma plant auf dem Gelände vor dem Rathaus insgesamt fünf Gebäude zu bauen. Darunter soll ein Vier-Sterne-Hotel mit etwa 122 Zimmern, Indoorpool, Sauna und einer Skybar auf dem Dach sein. Daneben sollen sogenannte Serviced Apartments – möblierte Wohnungen für eine kurze Mietdauer – in der Größe zwischen 15 und 44 Quadratmetern entstehen. Geplant sind 40 Wohnungen und weitere möblierte Apartments, sowie ein Gebäude für Büros, Arztpraxen und Gastronomie an der Europaallee. Alle Gebäude sollen mit einer Tiefgarage unterbaut werden.

Geht es nach der CDU/FDP-Gruppe im Rat, sollen in dem Hotelkomplex auch Tagungsräume für geschäftliche Treffen und den Uni-Betrieb vorgesehen werden. Das geht aus einem Ergänzungsantrag hervor, den der Fraktionsvorsitzende Heinrich Dannenbrink gemeinsam mit dem Ratsherrn Helmut Busjahn erarbeitet hat. Zudem sollte klarer definiert werden, wie die Flächen in den Erdgeschossen der Gebäude genutzt werden sollen. „Treffpunkte für unterschiedliche Generationen, wie Marktstände, Foodcourts und Cafés müssen eine Sogwirkung entfalten, um studentisches und bürgerliches Leben in der neuen Mitte sicherzustellen“, schreiben die beiden CDU-Politiker. Auch eine Bowlingbahn oder Disco sollten mitgedacht werden.

Keine Drogeriemärkte und Brillenshops

„Das Bestreben der CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Garbsen, die neue Mitte mit Leben zu erfüllen, muss in den Planungen erkennbar sein“, so Dannenbrink. Die Bebauung müsse „ein Erfolg werden und Highlights beinhalten“. Drogeriemärkte und Brillenshops habe Garbsen genug. Bei Befragungen von jungen Menschen würden regelmäßig auch Einrichtungen wie eine Bowlingbahn oder Disco genannt. „Eine solche Platzierung würde auch für spätabendlichen oder nächtlichen Betrieb in der neuen Mitte sorgen“, sind sich die Politiker sicher.

Fünf- bis siebenschossige Gebäude entlang der Europaallee: So könnte die Fläche vor dem Rathaus (rotes Gebäude) künftig aussehen. Quelle: Müller & Bremermann

Die SPD fordert dagegen, dass der Rathausplatz nicht zugebaut werde. Er müsse in einer Dimension erhalten bleiben, die es ermöglicht, ihn für Veranstaltungen und als zentralen Platz im Quartier nutzen zu können. Das erscheine der Projektskizze zufolge als noch nicht ausreichend, so der Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel und sein Stellvertreter Martin Fochler. In den Erdgeschossen einiger Gebäude sei Platz für den Einzelhandel vorgesehen. „Die Verwaltung wird aufgefordert, bei der weiteren Projektentwicklung die Möglichkeit einer Markthalle einzubringen“, heißt es in ihrem Ergänzungsantrag.

Kommt es zum Abschluss des Anhandgabevertrags will die Firma Müller und Bremermann die Planungen konkretisieren und Untersuchungen etwa des Bodens auf eigene Kosten durchführen. Nach Abschluss wird das Konzept dem Rat erneut vorgelegt. „Sollten die Planungen zu einem positiven Ergebnis führen und das Baukonzept realisiert werden können, wird die Firma Müller und Bremermann die Flächen erwerben“, so die Stadtverwaltung.

„Langfristige Zusammenarbeit“

Bei seiner Präsentation im Umweltausschuss im September hatte Unternehmer Marco Bremermann betont, dass es sich bei diesen Plänen bislang um Entwürfe handele. Die konkrete Architektur der Gebäude werde in einer späteren Phase erarbeitet. „Wir sehen hier eine langfristige Zusammenarbeit mit der Stadt Garbsen“, hatte er betont. Sein Unternehmen wolle nicht nur bauen und verkaufen, sondern die Objekte langfristig im Bestand behalten. Bürgermeister Christian Grahl sagte damals, ihm käme es bei dem Projekt auf folgende drei Aspekte an: um einen Nutzungsmix aus Hotel, Einzelhandel, Gastronomie, Büros und Wohnen, um städtebauliche Qualität und unternehmerische Verlässlichkeit.

Von Linda Tonn