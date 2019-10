Altgarbsen

Für die Mitglieder des Lions Clubs Garbsen und Neustadt beginnt schon jetzt die Adventszeit: Am Dienstag haben sie in Altgarbsen 8000 druckfrische Exemplare des Sterntaler-Adventskalenders entgegengenommen. Der Vorverkauf startet in der kommenden Woche. Wer den Los-Kalender für 5 Euro kauft, hat in der Adventszeit die Chance auf einen von 353 Gewinnen im Gesamtwert von 33.900 Euro.

Unterstützung für soziale Projekte

„Es ist bereits die 14. Auflage des Kalenders“, sagt Harry Thiele vom Lions Club Garbsen. „Wir freuen uns, dass wir mit den Erlösen gemeinnützige Projekte unterstützen können.“ In diesem Jahr hat der Club etwa ein Auto für den Hospizdienst der Malteser finanziert. „Wir unterstützen außerdem das Unterrichtsprogramm Klasse 2000 zur Gesundheitsförderung oder die Diakonie“, sagt Thiele. Es sei wichtig, schnell und unkompliziert helfen zu können.

Verkauf in Garbsen und Neustadt

Jeder Adventskalender hat seine individuelle Losnummer. Die Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember in der Lokalausgabe der HAZ/NP veröffentlicht. Am Sonnabend, 26. Oktober, eröffnet der Lions Club Garbsen den Vorverkauf in Garbsen von 9 bis 13 Uhr im Tui-Reisecenter an der Roten Reihe 19. Im Anschluss sind die Kalender im Edeka-Center Garbsen, Planetenring 25-27, in der Lotto-Ecke, Kampweg 1, in der Postagentur Osterwald, Hauptstraße 223, und bei Wulfs Bücherbörse im Shopping Plaza erhältlich.

In Neustadt startet der Vorverkauf bereits am Goldenen Sonntag, 20. Oktober. Weitere Verkaufsstellen sind die Geschäftsstelle der HAZ/NP, Am Wallhof 1, die Neustädter Zeitung, Marktstraße 3, die Raiffeisen-Volksbank-Filiale, Hagener Straße 44, und die Sparkassen-Filiale, Marktstraße 34.

Von Linda Tonn