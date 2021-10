Neues Mut-Café informiert in Garbsen über psychische Krankheiten

Garbsen

Mit einem neuen Projekt will der Verein „Hab Mut zeig Gesicht“ gegen psychische Krankheiten vorgehen. Das neue „Mut-Cafe“ startet am Samstag, 16. Oktober, im „Kalle“ in Havelse.

„Das Café soll für alle Menschen sein, die sich in einer zwanglosen freundlichen Atmosphäre bei Getränken und kleinen Snacks informieren wollen zum Thema psychische Erkrankungen“, erklärt Tina Loth vom Verein. Geplant seien im nächsten Jahr auch kleinere Vorträge.

Organisieren die Treffen: Tina und Stefan Loth vom Verein „Hab Mut zeig Gesicht“. Quelle: Beate Ney-Janßen

Zwangloser Austausch für Menschen, „die nicht viel rausgehen“

Auch der zwanglose Austausch untereinander könne bei den Treffen Ziel sein. „Menschen, die sonst nicht viel rausgehen, können sich hier sehr gerne eingeladen fühlen bei einer Tasse Kaffee und Kuchen, mit Mitgliedern vom Verein, aber natürlich auch mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen“, erklärte die Organisatorin.

Das „Mut-Café“ findet künftig ein Mal im Monat sonnabends statt in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, über eine Spende freut sich der Verein. Pandemie bedingt gilt die 2-G-Regelung mit Personalausweis sowie Datenregistrierung. Treffpunkt ist das „Kalle“ (Kulturzentrum Garbsen), An der Feuerwache 3-5 in Havelse. Die nächste Bushaltestelle ist „An der Feuerwache“. Weitere Infos gibt es auch unter www.habmutzeiggesicht.de, Kontakt per Mail an info@habmutzeiggesicht.de oder unter Telefon (0177) 7140770.

Von Simon Polreich