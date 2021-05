Hagen

Bisher wird das Verfahren vor allem zur Enthärtung von Trinkwasser angewendet. Doch mithilfe der sogenannten Umkehrosmose lässt sich auch ein großer Teil des vorhandenen Nitrats aus dem Trinkwasser filtern. Das ist ein Ergebnis eines Pilotversuchs, den der Wasserverband Garbsen-Neustadt aktuell am Wasserwerk Hagen vornimmt. Unterstützung hat sich der Verband dazu vom Rheinisch-westfälischen Institut für Wasserforschung (IWW) geholt. „Uns war es wichtig, dass der Versuch unabhängig begleitet wird“, sagte Verbandsvorsteher Wilfried Aick bei einem Ortstermin am Dienstag.

Pumpen drücken das Wasser durch Filterrohre

Für den Versuch hat der Verband seit Herbst eine vergleichsweise kleine Anlage am Wasserwerk in Betrieb. Eine Reihe von Pumpen drücken das Wasser durch mehrere Rohre, die mit eng gewickelten Filtern versehen sind, wie Marc Tuczinski vom IWW erläutert. Die Filter halten Teilchen im Wasser zurück, die größer als 5 Mikrometer sind, also fünf millionstel Meter. Das heißt, dass neben dem Nitrat auch Spurenelemente aus dem Wasser verschwinden, die es verbessern, etwa Salze und andere Mineralstoffe. Deshalb muss das Wasser nach der Behandlung im Filter wieder angereichert werden – oder mit ungefiltertem Wasser gemischt, wie es Wassermeister Markus Möser beim Ortstermin erläuterte.

Wassermeister Marcus Möser schildert, was der Wasserverband bei der Denitrifikation des Wassers beachten muss. Quelle: Kathrin Götze

Nitratentfernung kostet Energie und Personal

Auch braucht die Denitrifizierung Energie und Personal, treibt somit die Wasserkosten hoch. Das Abwasser, das dabei entsteht, kann nur eingeleitet werden, wenn sich dadurch die Werte in der Leine und ihren Vorflutern nicht verändern. Und eine große Anlage, die spürbare Vorteile für die Wasserqualität in Neustadt bewirken könnte, bedeute eine Investition im siebenstelligen Bereich, wie Verbandsvorsteher Aick betont. Man müsse nun rechnerisch und anschließend politisch klären, welche Verbesserung zu welchem Preis gewünscht werde. Aick sagt, er könne sich vorstellen, den Nitratwert im Wasser aus Hagen dauerhaft um rund 10 Milligramm pro Kubikmeter zu senken. Aktuell liegt er bei 37 Milligramm – der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm.

Der Verband, dessen Einzugsgebiet von Wunstorf-Kolenfeld bis Lichtenhorst reicht, betreibt neben dem Wasserwerk Hagen ein weiteres im Forst Esloh bei Seelze-Dedensen. Das Wasser dort ist weit weniger mit Nitrat belastet, dort kommen auf den Kubikmeter nur 1,5 Milligramm. Dafür ist es aber härter als das aus Hagen. In Neustadt versorgt der Verband fast alle Stadtteile mit Ausnahme der Kernstadt, Suttorf und Poggenhagen, die ihr Wasser von den Stadtwerken bekommen.

Diplomingenieur Marc Tuczinski zeigt eine Filterrolle aus Textilgewebe - ähnliche sind in den weißen Rohren der Anlage verbaut. Quelle: Kathrin Götze

Partnerschaft mit Landwirten im Wasserschutzgebiet

Das Grundproblem, das der Wasserverband mit der Anlage angehen will, ist ein relativ hoher Nitratanteil in den ergiebigsten Brunnen im Wasserschutzgebiet Hagen. Die Verbandsleitung führt das auf die Landwirtschaft zurück, pflegt deshalb auch schon seit 25 Jahren intensive Partnerschaft mit den Landwirten vor Ort. Ziel ist, die Nitrateinträge durch überschüssige Düngemittel im Boden zu mindern. Dabei sind die Partner schon weit gekommen, aber das Ergebnis zeigt sich im Grundwasser erst sehr spät: Fachleute gehen davon aus, dass das Wasser von der Oberfläche bis zur Grundwasser führenden Schicht etwa 30 bis 40 Jahre braucht. „Wir baden hier immer noch die Sünden der Vergangenheit aus“, klagt Verbandsvorsteher Aick.

Die Landwirte im Wasserschutzgebiet leisteten gute Arbeit, sagt Aick. Jüngstes Projekt, das Wasserverband und Stadt Neustadt gemeinsam mit einem Hagener Landwirt verfolgen, sind Blühfelder. Diese brauchen weder Düngung noch Pflanzenschutz und bieten überdies Nahrung und Rückzugsräume für Insekten und andere Kleintiere. Bis all diese Bemühungen Wirkung zeigen, versucht es der Verband damit, das Wasser aus den belasteten Brunnen mit weniger belastetem zu mischen. Allein reicht die Menge der unbelasteten Brunnen jedoch nicht aus, um die Versorgung zu gewährleisten. Der Wasserverband beliefert rund 115.000 Einwohner, braucht dafür durchschnittlich rund 15.500 Kubikmeter Wasser am Tag.

Von Kathrin Götze