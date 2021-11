Neustadt

Hat die Geschäftsführung der Stadtwerke Neustadt im Zuge der laufenden Neuausrichtung des Gesamtgeschäftes die gesetzlich verbrieften Rechte des Betriebsrates missachtet, um die betriebliche Mitbestimmung im Konzern zu schwächen? Die Vorwürfe einer ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden beschäftigten in der vergangenen Woche das Arbeitsgericht in Hannover. Per Hauspost sei der amtierenden Betriebsratsvorsitzenden nach eigener Aussage vor etwa einem Monat vollkommen unerwartet die Kündigung per Hauspost zugegangen – versehen mit einem Betretungsverbot. Auch einer weiteren Mitarbeiterin, ebenfalls vormals im Betriebsrat aktiv, sei gekündigt worden. Die Entlassungen seien in beiden Fällen ohne Angaben von Gründen erfolgt, erklärte die Sachbearbeiterin vor Gericht.

Die gewählten Mitglieder von Betriebsräten stehen gesetzlich unter einem besonderen Kündigungsschutz, um die Mitbestimmung zu gewährleisten. Vor dem Arbeitsgericht vertrat die alleinerziehende Mutter, die seit zehn Jahren als Sachbearbeiterin bei den Stadtwerken angestellt ist, den Stadtwerke-Betriebsrat.

LeineEnergie: Stadtwerke Garbsen steigen aus Von einer großen Chance für Neustadt und Garbsen sprachen die Verantwortlichen bei der Gründung der LeineEnergie GmbH im Sommer 2020. Die Stadtwerke Garbsen und die Stadtwerke Neustadt sind zu je 50 Prozent am Unternehmen beteiligt. Mit neuen Marken wie dem Ökostrom-Angebot greenergy24 warb die Gesellschaft bundesweit um Kunden. Die Geschäftsführung bemühte sich etwa um Neukunden im Bereich Nienburg und Celle – offenbar ohne den gewünschten Erfolg. Im Oktober 2021 verabschiedeten sich die Stadtwerke Garbsen aus der LeineEnergie. Der Betrieb befindet sich nun zu 100 Prozent im Besitz der Stadtwerke Neustadt. Alleiniger Geschäftsführer ist Stadtwerke-Chef Dieter Lindauer. „So wie wir uns das vorgestellt haben, hat es nicht funktioniert. Wir betreiben solche Dinge, um Erträge zu erzielen. Das war hier nicht unbedingt gegeben“, kommentiert der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Garbsen, Heinrich Dannenbrink, den Rückzieher. Nach HAZ-Informationen gab es auf Garbsener Seite bereits während der Neugründung starke Bedenken im Betriebsrat. Das Gremium befürchtete bei einer Verschiebung von Mitarbeitern schlechtere Konditionen. Bei der Gründung der gemeinsamen LeineNetz waren ebenfalls Mitarbeiter beider Stadtwerke überführt worden. Die LeineNetz hat heute rund 150 Mitarbeiter. Verdi-Gewerkschaftssekretärin Blanca Blancke bezeichnet den Übergang zur LeineNetz als mustergültig. Damals organisierten die Geschäftsführer Helmut Eisbrenner (Neustadt) und Siegbert Hahnefeld (Garbsen) die Gründung. Betriebsräte seien damals beteiligt worden, Tarifvertrag und Betriebsvereinbarungen galten auch für den neuen Betrieb. Die LeineEnergie hat rund 30 kaufmännische Mitarbeiter. Dass diese Gründung anders lief und die Folgen vor Gericht ausgetragen werden müssen, sei auch auf die neue Geschäftsführung in Neustadt in Person von Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer zurückzuführen, meint Blancke. Lindauer führt seit 2019 neben den Wirtschaftsbetrieben und den Stadtnetzen auch die Stadtwerke.

Zum Hintergrund

Die Aufsichtsratsmitglieder der Stadtwerke Garbsen und Stadtwerke Neustadt freuen sich im Juni 2020 mit der Geschäftsführung sowie den Bürgermeistern beider Städte (Dominic Herbst, Neustadt, und Christian Grahl, Garbsen links und rechts neben dem Aufsteller) über die intensivere Zusammenarbeit. Mit im Bild auch die Geschäftsführer der Stadtwerke Neustadt und Garbsen, Dieter Lindauer (6. v.l.) und Daniel Wolter (ganz rechts). Quelle: Jesse Wiebe

Ausgangspunkt des Konfliktes zwischen Mitarbeitervertretung und der Geschäftsführung ist offenbar die Neugründung der LeineEnergie GmbH. Die Stadtwerke Neustadt und die Stadtwerke Garbsen hatten die Unternehmung im September 2020 gemeinsam auf den Weg gebracht. Unter einem Dach wollen die Gesellschafter Strom und Gas über die Stadtgrenzen hinaus vertreiben. Die Erlöse sollen am Ende auch den Stadtkassen zugute kommen, so jedenfalls die Hoffnung der Initiatoren. „Die gemeinsame Vertriebsgesellschaft ist für unsere Städte eine große Chance, auch in Zukunft erfolgreich regional Energie anzubieten, Arbeitsplätze zu erhalten und die Herausforderungen der Zukunft zu meistern“, warb damals Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst für die LeineEnergie. Die Aufsichtsräte beider Stadtwerke hatten dem Vorhaben zugestimmt. Bereits seit 2016 kooperieren beide Versorger in der damals gegründeten LeineNetz GmbH.

Kein Tarif, kein Betriebsrat

Die Grenze zwischen Marke und Unternehmen verwischt, wie hier auf der Seite des Co-Working-Angebots Crowdwerk. Dort sind auch Unternehmen wie die Stadtwerke als Marke geführt. Quelle: Screenshot/crwdwrk.de, aufgerufen am 9.11.2021

Im Zuge der LeineEnergie-Gründung wurden nach Auskunft der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi 22 Angestellte der Stadtwerke Neustadt in die LeineEnergie überführt, fast alle bis auf eben die Betriebsratsvorsitzende. Zudem hätten die LeineEnergie-Mitarbeiter neue Verträge bekommen, nach Einschätzung der Gewerkschaftssekretärin Blanca Blancke zu schlechteren Konditionen. Die Bindung an den Tarifvertrag für Versorger sei aufgehoben worden, Betriebsvereinbarungen und einen neuen Betriebsrat gibt es bislang nicht.

Verdi und beobachtende Betriebsräte aus dem Umfeld der Stadtwerke befürchten im Lichte des Verfahrens eine gezielte Schwächung der betrieblichen Mitbestimmung und der Arbeitnehmerrechte – auch für weitere Geschäftsbereiche des Versorgers. „Einen Tarifvertrag nicht gelten zu lassen, wenn man einen neuen Betrieb gründet, der die selben Aufgaben übernimmt wie die Stadtwerke, macht man als kommunales Unternehmen nicht“, so Blancke. Kritisch sieht sie auch die Rolle der Aufsichtsräte, die den Vorgang offenbar haben laufen lassen. „Im Aufsichtsrat sitzen die Vertreter der Politik. Sie sind das Kontrollorgan für das, was dort passiert, wirtschaftlich und personell. Am Ende muss der Aufsichtsrat diese Tätigkeiten verantworten und Position beziehen.“

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke, UWG-Ratsherr Willi Ostermann, lehnt eine Stellungnahme zum jetzigen Zeitpunkt ab. „Zu schwebenden Verfahren gebe ich grundsätzlich keine Stellungnahme ab“, so Ostermann. Eine Anfrage dieser Zeitung an die Aufsichtsratsvorsitzenden der Wirtschaftsbetriebe Neustadt, unter deren Dach die Stadtwerke firmieren, blieb bisher unbeantwortet. Die Aufsichtsräte der Wirtschaftsbetriebe und der Stadtwerke bestehen mehrheitlich aus Mitgliedern des Rates der Stadt Neustadt. Auch Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer äußert sich nicht zu den „internen Prozessen“. 

Teurer Vergleich

Werbung für das Stromangebot greenergy24 der LeineEnergie vor einem Supermarkt in Nienburg. Quelle: Screenshot: instagram.com/greenergy24

Vor Gericht endete das Güteverfahren am vergangenen Donnerstag mit einem Vergleich. Die Stadtwerke Neustadt zahlen der gekündigten Betriebsrätin eine Abfindung von 50.000 Euro, dazu ein Jahr volles Gehalt bei gleichzeitiger Freistellung. Ihr Amt als Betriebsratsvorsitzende legte diese mit sofortiger Wirkung nieder. Bei nur vier verbleibenden Mitarbeitern der Stadtwerke ist der Betriebsrat dort nun praktisch aufgelöst.

Der Direktor des Arbeitsgerichtes Kilian Wucherpfennig zeigte besonderes Interesse an dem Prozess. Er machte in seiner Einschätzung erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Kündigungen und insbesondere an dem verhängten Betretungsverbot deutlich. „Dass so ein Vorgang nicht geräuschlos über die Bühne geht, war doch zu erwarten. Dem Betriebsrat muss die Möglichkeit gegeben werden, seine Arbeit zu erledigen“, so Wucherpfennig. Der Anwalt der Stadtwerke hatte argumentiert, der Betriebsrat sei zum Zeitpunkt der Kündigungen nicht mehr existent gewesen. Das Betretungsverbot und die Sperre des persönlichen E-Mail-Postfaches der Betriebsrätin sei notwendig, da es sich bei den Stadtwerken und der LeineEnergie um selbstständige, unterschiedliche Unternehmen handele.

Der Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzende Willi Ostermann (von links) und Geschäftsführer Dieter Lindauer bei der Vorstellung einer Kampagne zur Ökostromumstellung. Quelle: Stadtwerke Neustadt

Die Einschätzung des Gerichtes

Arbeitsrichter Kilian Wucherpfennig sah das anders. Er geht von einem sogenannten Betriebsübergang aus, in dessen Folge der Stadtwerke-Betriebsrat ein Übergangsmandat habe, um etwa die Wahl eines LeineEnergie-Betriebsrats auf den Weg zu bringen. „Der Vergleich sagt nichts darüber aus, ob der Vorgang korrekt war oder nicht, er beendet lediglich dieses Verfahren“, erklärt Axel von der Straten, der stellvertretende Direktor des Arbeitsgerichts Hannover den Abschluss.

Von Mario Moers