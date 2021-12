Neustadt

Vögel, Blumen, Engelchen und ein aufgehender Mond zieren die kunstvoll ausgeschnittene Klappkarte aus dem Jahr 1920, die Corinna von Bestenbostel von ihrer Urgroßtante geerbt hat. „Herzlichen Glückwunsch, innigst, Deine treue Braut“, ist sie unterzeichnet. Die frühere Volksbank-Mitarbeiterin, die inzwischen als Autorin und Illustratorin selbstständig ist, hat schon lange ein Faible für Romanzen. „Ich finde Liebesgeschichten einfach spannend“, sagt von Bestenbostel.

Autorin sucht Liebesgeschichten für „Herzklopfen“-Buch

Diese Leidenschaft will die gebürtige Neustädterin, die heute in Garbsen lebt („der Liebe wegen“) gemeinsam mit der Neustädter Verlegerin Tanja Weiß in ein Buchprojekt umsetzen. „Herzklopfen am Rübenberg“ lautete der erste Arbeitstitel, inzwischen erweitert von Bestenbostel zu „rund um den Rübenberg“. Sie sucht für ihr Buch Liebesgeschichten von Paaren aus Neustadt und seinen Nachbarstädten.

Rund 100 Jahre alt ist diese kunstvolle Grußkarte, die Corinna von Bestenbostel von ihrer Urgroßtante geerbt hat. Quelle: Kathrin Götze

Aufnahme findet, was gefällt und berührt

Seien es die überlieferten Geschichten früherer Generationen. Sei es von einem Teenager, der mit 14 Jahren das erste Mal sein Herz verliert. Von verwitweten Menschen, die in einer späten Liebe noch einmal ein gemeinsames Glück finden, oder ganz andere Varianten des Themas: Von Bestenbostel will aufnehmen, was gefällt und berührt, „vorrangig selbst erlebte Geschichten“, ergänzt sie, aber auch frei erfundene Storys seien denkbar. Es bleibe auch jedem und jeder selbst überlassen, anonym zu bleiben oder die Namen anzugeben. „Ich finde es wunderschön, zu sehen, wie sich Menschen gefunden haben, möchte solchen Geschichten Raum und Rahmen geben“, sagt sie. Denn warum sollen sich nicht auch andere daran freuen?

Verlegerin Tanja Weiß ist beim Buchprojekt mit im Boot. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

„Im Bedarfsfalle schreiben wir so um, dass es lesefähig ist“

Wer eine Geschichte erzählen möchte, ob spannend, schön oder kurios, hat dazu verschiedene Möglichkeiten: Einsendungen per E-Mail will von Bestenbostel sichten und bei Bedarf bearbeiten. „Ich nehme aber auch Stichwortsammlungen oder mündliche Erzählungen auf“, sagt sie. „Die Einsender brauchen sich keine Gedanken zu machen, wie sie schreiben. Im Bedarfsfalle schreiben wir so um, dass es lesefähig ist“, sagt sie zur Ermutigung. Vielleicht beschäftigten sich ja gerade jetzt zur Vorweihnachts- und Weihnachtszeit viele Leute auch mal wieder mit solchen schönen Erinnerungen.

Autorin nimmt Geschichten auch am Telefon entgegen

Einsendungen nimmt von Bestenbostel per E-Mail an cvb@schreibzeichnerin.de entgegen. Wer lieber erzählen will, erreicht sie am Mobiltelefon unter (0176) 42040130. Briefe können Sie an die Zeitungsredaktion von HAZ/NP, Am Wallhof 1, 31535 Neustadt richten, wir leiten sie weiter.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alles, nur kein Sex

Letztlich garantieren könne man nicht, dass auch ein Buch erscheint, sagt von Bestenbostel noch, alles hänge davon ab, ob auch genügend schöne, spannende oder kuriose Geschichten zusammenkommen. Ausdrücklich nicht erwünscht sind Sexgeschichten. „Die werden sofort gelöscht oder zerrissen“, stellt sie klar.

Von Kathrin Götze