Neustadt

Große Melodien aus dem New Yorker Jazz Age, Bossa Nova und Blues bringen Chris Hopkins und seine Band am Freitag, 6. August, auf die Bühne im Amtsgarten des Schloss Landestrost. Der Bauhof Hemmingen präsentiert dort um 20 Uhr ein Jazz-Konzert der Extraklasse.

Chris Hopkins, der in Princeton geborene Wahl-Bochumer, zählt mit seinem swingenden Stil zu den renommierten Musikern der internationalen Jazz-Szene. Auch als Leiter seines Ensembles „Echoes of Swing“ bekannt, räumte er zahlreiche Auszeichnungen ab. Unzählige Tourneen und Festivals und bis dato etwa 4000 Konzerte führten ihn durch ganz Europa, in die USA, nach Japan, Neuseeland und nun nach Neustadt. Das Konzert gehört zur Reihe Kultursommer der Region Hannover.

Für das Konzert mit dem Titel „Swing in Summertime“ hat Hopkins ein Quintett mitgebracht, das mit einer Mischung aus Eleganz und Übermut, Humor und Lebenslust aufwartet. Gefühlvolle Balladen verströmen Pariser Savoir-vivre, während bluesgetränkte, temporeiche Improvisationen New Orleans Flair verbreiten. Mit von der Partie sind einige der meistbeschäftigten Musiker der Szene: Der Engländer Colin T. Dawson, Trompeten-Virtuose mit strahlendem Ton und charmanter Sänger, Rolf Marx, Allroundgenie der Gitarre, Henning Gailing am akustischen Kontrabass, auf dessen Rhythmus- und Klangfundament man ein Haus bauen könnte, sowie Meisterdrummer Oliver Mewes. So spielen sich Chris Hopkins & Friends lustvoll durch einen besonderen Sommerabend und swingen, was das Zeug hält. „Lässig, mitreißend, unterhaltsam“, versprechen die Veranstalter.

Hier gibt es Karten

Nächster Kultursommer-Termin in Neustadt ist der Auftritt von Mfa Kera & Mike Russell’s Black Heritage am Sonnabend, 7. August, im Amtsgarten. Das Konzert war vom 19. März verschoben worden. Karten gibt es in der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Am Wallhof 1; donnerstags geöffnet von 12 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 16 Uhr. Online unter www.reservix.de oder bei dem Team Kultur der Region Hannover unter Telefon (0511) 6162500.

Von Mario Moers