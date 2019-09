Frielingen

Schwerer Unfall am Montagmorgen auf der B 6 zwischen dem Parkplatz Dammkrug bei Bordenau und Frielingen: Nach Informationen der Polizei wollte ein 17-jähriger Motorradfahrer gegen 7.30 Uhr einen Ford Fiesta überholen. Dabei berührte er das Heck des Wagens, stürzte und rutschte über die linke Fahrspur in die Leitplanke. Sein Motorrad der Marke KTM Duke wurde auf die rechte Spur zurückgeschleudert. Bei dem Unfall zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu. Er wurde von einem Notarzt behandelt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-jährige Fahrer des Ford blieb unverletzt, teilt die Polizei mit.

Lange Staus im Berufsverkehr

Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße für etwa zwei Stunden gesperrt. Im Berufsverkehr bildeten sich Staus, zeitweise mehr als drei Kilometer lang. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) riet allen Autofahrern, das Gebiet weiträumig zu umfahren oder spätestens in Bordenau von der B 6 abzufahren.

Polizei sucht Zeugen

Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 5000 Euro. Sie suchen nun weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter Telefon (0511) 1091888 entgegen.

Von Gerko Naumann