Nöpke/Borstel

Argwöhnisch beobachten viele Nöpker dieser Tage Bauarbeiten an der Borsteler Mühle am Ortseingang des Ortsteils von Neustadt. Dort entsteht auf einem Ackergrundstück ein futuristisch anmutendes Bauwerk. Ein mächtiger Betonsockel mit einer achteckigen Aussparung erinnert an den Landeplatz eines Raumschiffs, daneben ragen Kabelenden aus einem weiteren Betonquader und in einer Grube sammelt sich Regenwasser.

Unternehmen arbeitet an Ausgleich von Messfehlern

Die Baustelle hat tatsächlich mit der Zukunft zu tun – das Thema liegt allerdings näher als die Raumfahrt, wie Jannes Wübbena erläutert. Auf dem Mühlengrundstück, das seinen Eltern gehört, will das Familienunternehmen Geo++ mit Sitz in Garbsen künftig daran arbeiten, die Satellitennavigation von Autos zu verbessern. „Wir wollen dort die GPS-Antennen für die eingebauten Navigationssysteme kalibrieren“, erläutert Wübbena. Vielfach entstünden in der Kommunikation des Global Positioning Systems (GPS) mit den Gerätschaften im Auto minimale Fehler. „Einige davon werden auch durch die Bauform des Autos bedingt“, sagt Wübbena. Die Abweichungen änderten sich dann teilweise in Abhängigkeit von der Richtung, aus der das Signal am Fahrzeug ankomme.

Anzeige

Messinstrumente fürs autonome Fahren justieren

„Für das herkömmliche Navigationsgerät sind solche kleinen Abweichungen ja nicht so schlimm, weil der Mensch das einfach ausgleicht“, erläutert der Fachmann. Doch wenn es um Daten für das automatisierte oder gar autonome Fahren geht, sei es schon wichtiger, ob die Straße hier angezeigt wird oder einen halben Meter weiter. Auch wenn die Fahrzeuge dann mit entsprechenden Sensoren ausgerüstet werden, spielt die Navigation eine größere Rolle.

Um die Navigationssysteme unterschiedlicher Autotypen kalibrieren, also anhand von Messdaten fein abstimmen zu können, wollen Wübbenas auf dem großen Sockel eine drehbare Edelstahl-Plattform installieren. „Man kann sich das so vorstellen, wie zum Beispiel in einem Autohaus oder auf einer Messe“, verdeutlicht der Fachmann. Auf dieser Plattform sollen die Autos jeweils in die unterschiedlichsten Winkel rotiert werden können, um möglichst viele Messdaten zu erheben und so letztlich größere Genauigkeit zu erzielen.

Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium gefördert

Zunächst gehe es um ein Forschungsprojekt, das vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung gefördert werde. „Wir werden das System testen, um dann später auf die Autohersteller zuzugehen, und ihnen unsere Dienste anzubieten“, sagt Wübbena. Neben der Drehscheibe soll ein Schaltschrank für die Steuerung stehen, die Grube daneben ist zur Versickerung von Regenwasser gedacht. Die Plattform soll voraussichtlich im November eingebaut werden. Und die Unternehmer hoffen, dann im Dezember mit den Testkalibrierungen starten zu können. „Die Satellitennavigation funktioniert ja glücklicherweise witterungsunabhängig“, sagt Wübbena, „nur für uns wird es ungemütlich, wenn es stürmt oder schneit.“

Infotag an der Anlage ist geplant

Die Familie werde voraussichtlich bald zu einem Tag der offenen Tür an der Anlage einladen, auf dem sich jeder über das Projekt informieren könne, sagt Wübbena noch. Ortsbürgermeister Heinz-Günter Jaster war zunächst irritiert gewesen, weil das Projekt in keiner öffentlichen Beratung aufgetaucht war. „Schon seltsam, dass man von der Stadtverwaltung über ein solches Bauprojekt im eigenen Dorf nicht informiert wird“, kritisiert er.

Das sei bei einfachen Baugenehmigungsverfahren allerdings auch nicht üblich, erläutert Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Öffentlich werde ein solches Genehmigungsverfahren nur, wenn von der neuen Anlage Emissionen wie Schmutz, Lärm oder Licht ausgehen, etwa bei einem größeren Maststall oder einem geräuschintensiven Handwerksbetrieb.

Von Kathrin Götze