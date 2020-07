Neustadt/Garbsen

Auf der Suche nach Drogen hat die Polizei am Mittwoch mehrere Wohnungen in Neustadt und Garbsen durchsucht. Die konkreten Ermittlungen richten sich gegen einen 30-Jährigen. Drogen wurden nicht gefunden.

Mehrere Polizeieinheiten hatten sich am Nachmittag an der B 6 in Höhe Dammkrug gesammelt und von dort aus auf Osterwald und Neustadt aufgeteilt. Ziele waren ein Haus am Küstriner Weg und erneut an der Friedrich-Brandt-Straße in Neustadt sowie am Großen Weg in Osterwald. Die Wohnung an der Friedrich-Brandt-Straße war bereits Anfang Mai durchsucht worden.

Anzeige

Verdächtiger soll Drogen an Jugendliche verkauft haben

Die Polizei hat den 30 Jahre alten Hauptverdächtigen aus Osterwald seit Längerem im Fokus. Sie hat den Verdacht, dass er Drogen unter anderem an Jugendliche verkauft hat. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten keine Drogen. Sie entdeckten nach Angaben der Polizeidirektion Hannover in den drei Wohnungen aber typisches Verpackungsmaterial für Drogen und Streckmittel sowie insgesamt 10.000 Euro. Das Geld wurde beschlagnahmt. Bei den Durchsuchungen waren Spürhunde im Einsatz.

Weitere HAZ+ Artikel

Alle Verdächtigen bleiben auf freiem Fuß

Wegen des Verdachts des Drogenhandels wird nicht nur gegen den 30-Jährigen, sondern auch gegen zwei Komplizen im Alter von 24 und 31 Jahren ermittelt. Auch ihnen wird vorgeworfen, Drogen unter anderem an Minderjährige verkauft zu haben. Die Tatverdächtigen bleiben auf freiem Fuß.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Neustadt lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Markus Holz