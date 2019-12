Neustadt/Garbsen

Der Wasserverband reagiert auf den Anstieg der Nitratwerte im Wasser und die Kritik dazu: Im nächsten Jahr sollen weitere neue Brunnen in den Gewinnungsgebieten Hagen und Forst Esloh erschlossen werden, wie der stellvertretende Geschäftsführer und kaufmännische Leiter Sebastian Kratz mitteilt. Bereits im ablaufenden Jahr habe man an beiden Standorten neue Brunnen in Betrieb genommen. Und die notwendige Erschließung eines neuen Brunnenfelds im Forst Esloh sei abgeschlossen, sagt Kratz. Die neuen Zapfstellen sollen helfen, die Versorgungssicherheit zu verbessern.

Der Brunnen 4 d in Hagen ist noch im Probebetrieb. Quelle: Wasserverband Garbsen/Neustadt

Nitrat wird ausgefiltert

Auch das Thema Nitratreduzierung verfolge man weiter, sagt Kratz. In Hagen soll eine Versuchsanlage zur Entfernung von Nitrat aus dem Wasser errichtet werden. Dabei setze man auf so genannte Ultrafiltration: das Wasser wird mit hohem Druck durch mikrofeine Membranen gepresst. „Wir müssen prüfen, welchen Einfluss das auf die Mineralisierung und den Geschmack des Wassers hat“, erläutert Kratz. Überdies müsse man davon ausgehen, dass rund 20 Prozent des Wassers als Filtrat abgeleitet werden müssten – es sei auch noch wasserrechtlich zu klären, ob das ohne Weiteres möglich sei. Bewähre sich das System, könnte eine feste Anlage folgen. Gleichzeitig sei man dabei, neue Standorte mit nitratarmem Wasser zu untersuchen.

Rohrnetz wird erweitert und saniert

Am Campus in Garbsen erweitert der Wasserverband sein Rohrnetz. Quelle: Wasserverband Garbsen/Neustadt

Der Verband setze die umfangreichen Sanierungsarbeiten an Rohrnetzleitungen, Armaturen und Hausanschlüssen fort. Neuerdings werden schadhafte Leitungen einschließlich der Hausanschlüsse ausgetauscht. Die Wasserverlustquote sei durch die präventiven Arbeiten vorbildlich niedrig, die Häufigkeit von Rohrbrüchen ebenfalls, versichert Kratz. Eine enorme Anzahl neuer Baugebiete mache die Erhöhung von Rohrquerschnitten bei Transport- und Ortsnetzleitungen erforderlich.

Preise bleiben zunächst stabil

Weitere Herausforderungen stellten sich mit dem digitalen Wandel: Organisatorische Abläufe müssten angepasst werden. Überdies erarbeite man neue Konzepte, um passendes Personal zu finden – auch das werde zusehends schwieriger. Die Gremien des Wasserverbandes unterstützten mit ihren Entscheidungen die Geschäftsführung in ihren Plänen, sagt Kratz. Die Preise sollen 2020 zunächst stabil bleiben – wie in 2019 und 2018. Was danach kommt, werde man im nächsten Jahr beraten.

