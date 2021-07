Neustadt/Poggenhagen/Steinhude

Klänge der Fledermäuse, urbane Geräusche aus der Innenstadt oder das Rauschen der Blätter: Die Künstlerin Clara Oppel hat die Umgebung Neustadts klanglich erkundet und aus den gesammelten Tönen eine Klangskulptur für die Kasematten am Schloss Landestrost geschaffen. „Transient“ nennt sie das Werk, das noch in dieser Woche in der Kasematte hinter dem neu gebauten Westflügel des Schlosses besucht und erlebt werden kann. Was sie bei ihrer Arbeit leitet und wie der Schaffensprozess aussieht, darüber berichtet Oppel zum Schluss der Ausstellung am Sonntag, 18. Juli, ab 17 Uhr beim Künstlerinnengespräch im Schlosshof von Schloss Landestrost.

Clara Oppel installiert einen ihrer Lautsprecher in der Schlosskasematte. Quelle: Kathrin Götze

Das Gespräch führt Birgit Hammerich, Landschaftsarchitektin und Beiratsmitglied des Kunstvereins Neustadt. Im Laufe des Interviews bringt Oppel eigens erstellte Kompositionen aus dem Klangmaterial, das sie in Neustadt gesammelt hat, zu Gehör. Der Abend steht unter dem Titel „Klang in den Zwischenräumen der Wahrnehmung“ und ist eine Veranstaltung des Kunstvereins Neustadt in Kooperation mit der Hörregion Hannover. Der Eintritt ist frei. Zur Online-Anmeldung geht es unter www.hannover.de/intraregionale-zuhoeren.

Gymnasiasten gestalten Klangkunst im Gutspark Poggenhagen

Musik aus Naturklängen im Raum komponieren Sechstklässler vom Gymnasium in einem Workshop mit Fachleuten. Quelle: Kathrin Götze

Neben der Schlosskasematte ist auch der Gutspark des „KulturGuts“ in Poggenhagen Schauplatz – dort hat der Kölner Künstler Peter Simon zwei Klanginstallationen geschaffen. Mit ihnen und all der Natur drum herum beschäftigt sich aktuell eine Klasse vom Gymnasium Neustadt, die 6a, eine Klasse der Künste. Eine Gruppe komponiert und hört unter Anleitung von Stimmkünstlerin Bettina Wenzel und dem auf Klangkunst spezialisierten Journalisten Andreas Hagelüken Musik aus den Naturklängen. Die andere erstellt mit Lehrerin Nanett Hoffmeyer und dem Theaterpädagogen Henning Pfeiffer ein eigenes Theaterstück, das sich ebenfalls mit der Klangkunst beschäftigt.

Peter Simons Klanginstallation im Gutspark Poggenhagen spricht die Besucher vielschichtig an. Quelle: Kathrin Götze

Grashalmflöten und Klanghölzer auf der Badeinsel Steinhude

Auch ein offener Workshop zum Thema steht noch auf dem Programm: Unter dem Titel „Grashalmflöte, Klangholz und Co.“ können Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren mit ihren Eltern ausprobieren, wie sie der Natur ihre ganz eigene Musik entlocken können. Naturpädagogin Elke Bohn vom Naturpark Steinhuder Meer und Musikpädagogin Kathrina Hülsmann gehen mit den Familien auf Klangentdeckungstour. Für den Workshop am Sonnabend, 17. Juli, 10 bis 12.30 Uhr, auf der Badeinsel in Wunstorf-Steinhude, Lindenhoopsweg, sind noch Plätze frei. Die Teilnahme kostet für Kinder 1,50 Euro, für Erwachsene 3 Euro.

Verbindliche Anmeldungen nimmt Elke Bohn unter Telefon (0511) 616-26123 oder per E-Mail an elke.bohn@region-hannover.de entgegen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten Sonnenschutz, wetterangepasste Kleidung und gegebenenfalls Wechselsachen, etwas zu essen und Getränke für die Pause, bei Bedarf ein Sitzkissen und eine Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen.

Jugendkunstschule baut hölzerne Instrumente

Michael Rofka zeigt Luna und Greta, wie man die Röhren einer Panflöte zusammenbindet. Quelle: privat

Die Jugendkunstschule hat einen ähnlichen Workshop bereits am Sonnabend abgehalten: Gemeinsam mit dem Dozenten Michael Rofka bauten die Kinder Musikinstrumente aus Naturmaterialien gebaut. Zum Sägen, Bohren und Feilen durften sie teilweise Werkzeuge benutzen, die Rofka bereits von seinem Großvater geerbt hatte. Dabei lernten die Kinder beispielsweise, dass sich Holunderholz gut eignet, um daraus Flöten herzustellen. Auch Panflöten, an denen zwei Mädchen lange feilen mussten, sowie ein Xylophon aus selbst gesägten Holzstücken entstand, und die Kinder ließen Schwirrhölzer an Schnüren durch die Luft fliegen – diese drehen sich dabei und erzeugen dadurch Töne.

Von Kathrin Götze