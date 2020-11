Neustadt

Ein neues Amt übernimmt der bisherige Neustädter Ortsbrandmeister Lars Schwieger: Er wird künftig als Brandschutzabschnittsleiter I der Region für die Feuerwehren aus Neustadt, Garbsen und Wunstorf zuständig sein. Vorgänger Jörn Engel hatte im Mai angekündigt, aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen das Amt abzugeben. Schwieger ist von den Delegierten der Feuerwehren im September gewählt worden – einen Gegenkandidaten gab es nicht. Damit bleibt die Führungsposition in Neustädter Händen, auch Engel und dessen Vorgänger Hans-Jürgen Grigat wohnen in der Leinestadt. Die Regionsversammlung wird ihn am Dienstag, 10. November, offiziell ernennen, nachdem ihn der Neustädter Rat am Donnerstag aus dem Ehrenamt als Ortsbrandmeister entlassen hat.

Seit 35 Jahren in der Feuerwehr

Schwieger ist schon seit 35 Jahren Mitglied der Feuerwehr Neustadt. Früh nutzte er dort sein Organisations- und Kommunikationstalent, war Teil des ersten Presseteams, das Anfang der Neunzigerjahre die Arbeit aufnahm. Acht Jahre lang war er stellvertretender Ortsbrandmeister, ab 2015 dann Ortsbrandmeister. Als Mitarbeiter der Stadtverwaltung kümmert sich Schwieger seit Jahren maßgeblich um Planung und Bau des neuen Feuerwehrzentrums an der Nienburger Straße, das Anfang 2021 in Betrieb gehen soll. Der 48-Jährige Neustädter ist verheiratet und hat drei Kinder. Im Interview berichtet Schwieger, was das neue Amt für ihn bedeutet.

Herr Schwieger, was macht ein Brandschutzabschnittsleiter eigentlich genau?

Er gehört mit dem Regionsbrandmeister und den Leitern der vier anderen Abschnitte zur Führung der Regionsfeuerwehr und muss dafür sorgen, dass in seinem Abschnitt alles gut läuft, von der Jugendarbeit über Ausstattung und Unfallverhütung bis zum Einsatzgeschehen. Hier im Abschnitt I haben wir es mit 49 Ortsfeuerwehren, mehr als 2000 freiwilligen Feuerwehrleuten und etwa 140 Fahrzeugen zu tun.

Einsatzgeschehen? Was ist da zu tun?

Der Abschnittsleiter leitet die Bereitschaft, die für größere Einsätze wie den Moorbrand in Meppen, diverse Hochwassereinsätze auch außerhalb der Region und Niedersachsen ausrückt und das für mehrere Tage.

Gibt es denn konkrete Aufgaben oder Ideen, die Sie im neuen Amt umsetzen wollen?

Ich muss mich erst einmal wieder in die Bereitschaft einleben und Kontakte zu den Feuerwehren und den Kommunen knüpfen. Erste Aufgabe ist dann sicherlich, zu sehen, wie wir unter Corona-Bedingungen die Ausbildung weiterführen können.

Vor Ort sieht man die Regionsführung vor allem bei den Versammlungen.

Genau, wir besuchen die Versammlungen, nehmen Ehrungen und Beförderungen vor, stehen Ortsfeuerwehren und Stadtbrandmeistern als Ansprechpartner zur Verfügung und vermitteln zu den übergeordneten Stellen.

Sie waren Ortsbrandmeister der Kernstadtfeuerwehr, bis Sie der Rat am Donnerstagabend offiziell entlassen hat. Was ändert sich mit dem neuen Ehrenamt?

Die Arbeit im neuen Ehrenamt ist planbarer. Als Ortsbrandmeister einer Schwerpunktfeuerwehr mit 130 Aktiven plus Altersabteilung und Jugendfeuerwehr hat man praktisch jeden Tag etwas zu regeln, zu klären, zu vermitteln. Es ist ein eigener, autarker Geschäftsbereich mit vielen, spontanen Anforderungen.

Gibt man das so leicht auf?

Nein, das habe ich mir nicht leicht gemacht. Aber ich hatte ohnehin vor, das Amt im nächsten Jahr weiterzugeben. Dann wäre turnusgemäß die Wahl dran gewesen. Ich war acht Jahre lang Stellvertreter, fünf Jahre Ortsbrandmeister. Das ist schon eine lange Zeit, wie ich finde – und auch meine Familie. Wir haben im Schwerpunkt alle Fahrzeuge beschafft, das Feuerwehrzentrum ist fast fertig – ein guter Zeitpunkt, um das Amt weiterzugeben.

Wer wird Nachfolger?

Das ist ein verantwortungsvoller und arbeitsreicher Posten, nicht jeder mag sich das antun. Mein Stellvertreter Jan-René Stöver bleibt aus privaten und beruflichen Gründen Stellvertreter. Als Ortsbrandmeisterkandidat stellt sich nun Florian Heusmann zur Verfügung. Wenn alles gut geht, soll er im Dezember gewählt werden. Wir werden dann keine ganze Jahresdienstversammlung abhalten, sondern nur die Wahlberechtigten zu einer Versammlung in die KGS-Mensa einladen.

Sie bleiben auch hauptamtlich ein Teil von Neustadts Feuerwehr?

Richtig, ich bin hauptamtlicher Gerätewart und Brandschutzbeauftragter der Stadt. Schon zuvor war ich für die Planung des neuen Feuerwehrzentrums freigestellt. Jetzt bin ich hauptsächlich mit der Fertigstellung und der Organisation des Betriebes dort beschäftigt. Es ist ein Referenzobjekt für viele andere Feuerwehren, häufig kommen Gruppen für Führungen. Das wird uns sicher noch lange beschäftigen, auch nach dem Umzug.

Von Kathrin Götze