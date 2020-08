Neustadt

Gibt es in Schulbussen ein erhöhtes Infektionsrisiko? Ohne Maske in jedem Fall. Der Transport der Kinder und Jugendlichen zu und von den Schulen ab 27. August bereitet Eltern, Politik und Stadtverwaltung in Neustadt Kopfzerbrechen. Neustadt hat wegen der weiträumigen Umgebung die besondere Situation, dass Schüler länger als anderswo in Bussen sitzen oder stehen. Es gilt zwar Maskenpflicht, die nach heutigem Stand aber nicht kontrolliert wird. Erste Eltern kündigen nun an, ihre Kinder nicht mit dem Bus fahren zu lassen.

Wie hoch ist das Risiko?

Das Gesundheitsamt der Region Hannover schätzt das Risiko, sich im Bus anzustecken, höher ein als in freier Natur und bei Einhaltung der Abstandsregeln. „Dennoch ist die grundsätzliche Ansteckungsgefahr – sofern sich alle Beteiligten konsequent an die Maskenpflicht und einen hohen Hygienestandard halten – auf einem akzeptierbaren Niveau“, schreibt die Region und betont, dass die Busse konstant belüftet werden müssen. Fahrgäste sollen Kontakt vermeiden und sich schon an der Haltestelle an die Maskenpflicht halten. „Nur, wer den Mund- und Nasenschutz korrekt trägt, schützt andere und damit am Ende auch sich selbst“, erklären die Amtsärzte. „Wir appellieren, Rücksicht zu nehmen und sich – wo es geht – gleichmäßig innerhalb des Busses oder der Bahn zu verteilen.“ Weiterer Appell: Am besten vor und nach Benutzung der Busse Hände waschen oder desinfizieren.

„Chaos mit Elterntaxis vor den Schulen“

Silvia Luft, CDU-Chefin in Neustadt, hat selbst zwei Kinder und versteht im Moment die Welt nicht: Die Schulen unternähmen höchste Anstrengungen, alle Auflagen zu erfüllen und das Infektionsrisiko zu senken. „Aber jedes Hygienekonzept ist doch obsolet, wenn wir die Kinder in die Busse stopfen. Meine Kinder werden nicht Bus fahren“, sagt sie und appelliert ihrerseits an das Kultusministerium, sich dem Problem zu stellen. Sie hat der CDU-Regionsfraktion, dem Krisenstab und dem Ministerium geschrieben. „Ich habe nach vielen Gesprächen den Eindruck, dass sich keiner um die Konsequenzen kümmert“, sagte Luft am Montag. „Darum werden wir ein völliges Verkehrschaos vor den Schulen erleben.“

Britt Cordes, Vorsitzende des Schulelternrates am Gymnasium Neustadt, weiß aus Rückmeldungen, dass längst nicht alle Eltern ihre Kinder Bus fahren lassen. „Sehr besorgt sind aber diejenigen, die keine Alternative haben, weil ihre Arbeitszeiten ein Bringen und Holen nicht erlauben“, sagt Cordes. Sie sei gespannt, was sich die Landesregierung noch einfallen lasse.

Wozu noch Hygienekonzept in den Schulen?

In der Sitzung des Rates am vorigen Donnerstag schlug das Thema schon mittelhohe Wellen. „Wozu denn noch das Hygienekonzept in Schulen, wenn der eigentliche Risikofaktor schon der Bus zur Schule ist?“, fragte Manfred Lindemann von den Grünen. Die Hälfte der Neustädter Schüler fahre Bus. Um die Frequenz zu entzerren, müssten zusätzliche Busse eingesetzt werden, „die die Regiobus aber nicht hat. Und jetzt? Pech gehabt?“ fragte Lindemann. Er könne sich nur schwer vorstellen, dass auf dem Markt keine Fahrzeuge zu bekommen sind. Die Bustouristik liege brach. „Warum ist die Region da so wenig kreativ?“

Die Stadt Neustadt macht das alles sehr nachdenklich. Erster Stadtrat Maik Schillack kündigte an, dass sich die Verwaltung ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen wird – bis zu der Idee, zusätzliche Busse auf Kosten der Stadt fahren zu lassen. „Die Region bewegt sich leider wenig“, sagte Schillack vor dem Rat. Neustadt brauche möglicherweise einen eigenen Weg.

Regiobus verstärkt Kontrollen

Erster Adressat in Sachen Schülerverkehr ist Regiobus. 3500 Neustädter Schüler haben einen Transportanspruch. Wie viele tatsächlich Bus fahren, weiß das Unternehmen nicht. Sprecher Tolga Otkun weist den Vorwurf zurück, Regiobus würde aus Angst vor Übergriffen auf die Fahrer die Maskenpflicht nicht kontrollieren. Das hatte Silvia Luft bei einem Telefonat mit Regiobus erfahren. „Unsinn. Wir machen das, und wir verstärken die Stichproben. Das machen aber nicht die Fahrer“, erklärte Otkun am Montag. Alle Busse seien mit dem Symbol der Maskenpflicht gekennzeichnet, Durchsagen kämen vom Band „und wenn es die Situation erforderlich macht, dann auch direkt vom Fahrer. Maskenpflicht gilt nicht nach Lust und Laune, sie soll Leben retten. Maske zu tragen, ist ein Akt der Solidarität.“ Regiobus wisse von keinem Fall, in dem ein voll besetzter Bus für ein erhöhtes Infektionsgeschehen verantwortlich war, sagte Otkun.

Von Markus Holz