Neustadt

Quintett, Sextett – das hört man öfter. Nun aber rückt die Jazzmusikerin Rebecca Trescher am Sonnabend, 6. November, mit einem ganzen Tentett im Schloss Landestrost an: Neun Männer gehören zu dem Ensemble, mit dem die Leiterin ihre musikalischen Ideen umsetzt. Die Komponistin, Klarinettistin und Bandleaderin führt die Gruppe seit fast zehn Jahren, gemeinsam haben sich die Mitwirkenden einen Namen in der deutschen Jazz-Szene erspielt.

Musikalische Reise nach Paris

Im Schloss Landestrost nimmt das Tentett sein Publikum mit auf eine musikalische Reise nach Paris: „Paris Zyklus – The Spirit of the Streets“, ist das neue Album betitelt, das die Musikerin und die neun Musiker vorstellen wollen. Trescher hat in dem vierteiligen Werkzyklus Eindrücke von einem sechsmonatigen Arbeitsaufenthalt in der französischen Hauptstadt verarbeitet. Sie war dort in der renommierten „Cité internationale des Arts“ tätig, einem Atelier- und Wohnkomplex nahe Notre Dame und Montmartre, in dem sich Künstlerinnen und Künstler weiterbilden und weiterentwickeln.

Rebecca Trescher bei der Arbeit. Quelle: Chris Civitillo

Entstanden ist ein vielschichtiges Instrumentalwerk zwischen Jazz und Klassik. Trompete, Saxofon, Klarinette, Cello, Konzertharfe, Klavier, Vibrafon, Bass und Schlagzeug tragen dazu bei. Wer seine Lieblingsstadt in der Zeit der Reise-Einschränkungen vermisst hat, kann die Bilder, die die Musik vor dem inneren Auge erzeugt, mit den eigenen Erinnerungen abgleichen.

Los geht es am Sonnabend, 6. November, um 20 Uhr im Großen Saal von Schloss Landestrost. Karten für 19 Euro, ermäßigt 13 Euro, gibt es im Schloss selbst, Telefon (0511) 61625200, bei den bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen wie der Geschäftsstelle von HAZ und NP, Am Wallhof 1, in Neustadt, sowie im Internet: www.reservix.de.

Von Kathrin Götze