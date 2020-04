Neustadt/Garbsen

Auf der Bundesstraße 6 zwischen Neustadt und Frielingen gilt jetzt durchgehend Tempo 100. Grund ist eine Summe von potenziellen Gefahren.

Die Stadt Neustadt und die Polizei haben offenbar keinen konkreten Anlass, das Limit jetzt herunterzusetzen. Im Gespräch ist es schon seit längerem: 45 Wildunfälle innerhalb von vier Jahren – rechts und links fehlen Wildschutzzäune. Eine Standspur gibt es weder in Richtung Hannover noch in Richtung Nienburg. Außerdem fehlen an den Seiten Schutzplanken zwischen Straße, Bäumen und Radweg.

Die B 6 hat keine Nothaltebuchten. Wer eine Panne hat, steht auf der Straße. Das führte zuletzt 2019 zu einem Unfall mit einem Toten und einer Schwerverletzten. Seit 2016 haben sich nach Angaben der Polizeiinspektion Garbsen vier Unfälle mit mehreren Schwerverletzten ereignet, zwei mit Todesfolge, acht mit Leichtverletzten. Zwischen Neustadt und Nienburg hat die B 6 deutlich weniger Schwachstellen, „trotzdem gilt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde“, schreibt die Stadtverwaltung Neustadt. Unabhängig vom neuen Tempolimit lässt die Stadt prüfen, ob sie weiterhin landwirtschaftliche Fahrzeuge, die nicht mehr als Tempo 25 schaffen, weiter auf der B 6 fahren lässt.

