Neustadts Kreative haben viele Ideen für die Kulturhauptstadt

Neustadt

Auch wenn viele Reihen in der Aula des Gymnasiums Neustadt leer blieben: Mit dem Auftakt seiner Tour durch die Region am Donnerstagabend in Neustadt ist das Team Kulturhauptstadt sehr zufrieden. Fast zwei Dutzend Akteure der Neustädter Kulturszene stellten eine ganze Reihe Projektideen vor, die das Kulturhauptstadt-Jahr 2025 bereichern könnten. „Starke Städte stärken Europa“ war der Wahlspruch, mit dem Hannover sich in der ersten Wettbewerbsrunde behauptet hatte. Später wurde daraus „Hier. Jetzt. Alle.“. Agora of Europe, also Marktplatz Europas, ist der Anspruch, der im Bid Book, dem Bieterbuch aus Hannover, dazu formuliert ist.

Kulturnetzwerk hat zahlreiche Ideen entwickelt

In Neustadt mit seinen 34 Stadtteilen ist man gewohnt, viele Stimmen zu vereinen. Da beflügelt zusätzlich, dass mit der Hauptstadtbewerbung auch Geld für ausgewählte Projekte in Aussicht steht. Das Kulturnetzwerk hat in einer kreativen Abendsitzung einen ganzen Strauß von Ideen entwickelt. Kunsthistorikerin Tanja Soroka sprach für mehrere Organisationen, als sie eine Auswahl vortrug. Rund um die Nachlässe der Künstlerinnen Friedel Jenny Konitzer und Ingrid Pawlowski, welche die Altrewa-Stiftung in ihrem Besitz hat, könnte etwa ein „Festival der Frauen in der Kunst“ kreisen.

Auch mit Europa hat sich die Stiftung beschäftigt, zuletzt vor der Wahl 2019, und dabei weitere Akteure aus Neustadt eingebunden. Auf einen Europa-Filmabend könnte ein Filmfest folgen, sagte Soroka. Und die Geschichte der Migration in Neustadt, die der Arbeitskreis Regionalgeschichte und die Geschichtswerkstatt für eine Ausstellung aufbereitet haben, müsste einmal aufgeschrieben werden. Mit dem Integrationsbeirat könnte man überdies ein Fotoprojekt mit Migranten unter dem Titel „Wir sind Neustadt“ starten – all das könnte in ein Buch münden.

Stadtjubiläum als Alternative

Ein Wegweiser zu Kulturstätten im Neustädter Land, Schulprojekte der Jugendkunstschule, Radtouren mit dem ADFC zu Neustadts landschaftlichen und kulturellen Perlen sind weitere Ideen, die Soroka aufzählte. Sollte aus der Kulturhauptstadt-Bewerbung nichts werden, könnten die Projekte auch zum 50-jährigen Bestehen Neustadts nach der Gebietsreform 1974 umgesetzt werden, merkte sie an.

Kontakte für Kunstaustausch nutzen

Anna Niffka-Konarski will mit ihrem Mann Marek weitere Projekte zur Galerie der Neustädter Ortsporträts am Bahnhof ersinnen. An den Bildern haben sich zahlreiche Neustädter beteiligt. Das Paar, das aus Polen stammt, könnte auch Kontakte zu Künstlern dort herstellen, sagte sie. Martin Drebs von der Initiative „ Bordenau liest“ regte eine Lesung in verschiedenen Muttersprachen an und erinnerte an das jüngste Projekt mit Walter Kempowskis „Echolot“. Auch das könnte ins Hauptstadtjahr 2025 passen, in dem sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal jährt. Von seiner Forschung zu Antisemitismus und Militarismus berichtete Hubert Brieden vom Arbeitskreis Regionalgeschichte. Aus der kritischen Auseinandersetzung mit dem Fliegerhorst Wunstorf ist eine Partnerschaft mit Guernica entstanden.

Standorte für Robotik und Genforschung

In eine ganz andere Richtung denkt der Erste Stadtrat Maic Schillack. Robotik in der Arbeitswelt könnte aus seiner Sicht ein Thema sein, das Verbindungen quer durch die Region schafft. In der BBS Neustadt etwa gibt es eine Straße mit Roboterarmen, genannt „Smart Factory“. Und auch das Institut für Nutztiergenetik in Mariensee setze europaweit Maßstäbe, sagte er. Freilichtkino und Konzerte auf der Waldbühne, Filminstallationen am Bahnhof: Die Ideen sprudelten schließlich nur so. „Ich bin beeindruckt, wie gut die Neustädter sich vorbereitet haben“, sagte Melanie Botzki, die gemeinsam mit Inga Samii und Moderator Matthias Apitz das Team Kulturhauptstadt vertritt. Einige Ideen aus der Region sollen bereits in die nächste Bewerbungsrunde einfließen.

Termine auch in Garbsen und Wunstorf

Nach dem Auftakt in Neustadt sind etliche weitere Treffen in der Region geplant. Der Termin für Garbsen und Seelze ist am Dienstag, 3. März, ab 18 Uhr im Rathaus Garbsen, die Wunstorfer Kulturschaffenden treffen sich am Donnerstag, 12. März, ebenfalls um 18 Uhr in der Abtei, Wasserzucht 1.

Von Kathrin Götze