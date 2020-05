Hannover

In Lingen im Emsland müssen die Bürger die geringsten Wohnnebenkosten in Niedersachsen zahlen. Das geht aus einem vom Bund der Steuerzahler durchgeführten Vergleich der Nebenkosten in 25 Städten in Niedersachsen hervor. Am höchsten sind die Nebenkosten in Peine, Celle und Braunschweig – Hannover landet bei der Höhe der Abgaben auf dem vierten Platz. Auch Garbsen, Neustadt und Langenhagen sind überdurchschnittlich teurer. Weitere Städte in der Region Hannover hat der Verein nicht untersucht.

Einfamilienhaus in Randlage

Bei seinem Ranking hat der Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen die Belastung eines Drei-Personen-Haushalts in einem Einfamilienhaus in städtischer Randlage (zweigeschossig mit 120 Quadratmeter Wohn- und 300 Quadratmeter Grundstücksfläche) ermittelt und dabei fünf Kostenfaktoren berücksichtigt: die Trinkwasserpreise, die Abfall-, Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren, sowie den Rundfunkbeitrag (bundesweit einheitlich 210 Euro pro Jahr).

Nach der Untersuchung liegt die durchschnittliche Belastung in den 25 untersuchten Städten bei 1.192 Euro pro Jahr. In Peine liegen die Nebenkosten mit 1.411 Euro im Jahr um fast 50 Prozent höher als in Lingen (935 Euro pro Jahr). Neben Peine stehen Celle (1.389 Euro) und Braunschweig (1.351 Euro) auf dem unrühmlichen Podest der teuersten Städte. Die Landeshauptstadt Hannover (1.340 Euro) rangiert auf dem vierten Platz. Garbsen (1326 Euro) ist fünftletzter, Neustadt (1251 Euro) landet unter den teuersten Städten auf dem siebten Platz. Auch Langenhagen (1245) schneidet vergleichsweise schlecht ab.

In Garbsen ist das Wasser am teuersten

356 Euro im Jahr: Der Musterhaushalt würde im landesweiten Vergleich in Garbsen am meisten für Frischwasser bezahlen müssen. Quelle: Lukas Schulze/dpa

Celle fällt in dem Vergleich durch sehr hohe Abfallgebühren auf. Für die Müllentsorgung zahlt der Haushalt hier mit 459 Euro dreieinhalb-mal so viel wie in Wolfsburg (128 Euro).

Bei einem durchschnittlichen Trinkwasserverbrauch (132 Kubikmeter pro Jahr) zahlt der Musterhaushalt in Lingen mit 164 Euro mit Abstand am wenigsten. Vergleichsweise günstig ist es auch in Melle (214 Euro) und Delmenhorst (224 Euro). Am teuersten ist Trinkwasser in Garbsen mit 356 Euro pro Jahr. Damit liegt die Stadt deutlich über dem Durchschnitt aller Städte, der bei 283 Euro liegt. Ebenfalls weit darüber liegen die Städte Hildesheim (350 Euro), Langenhagen und Hannover (je 344 Euro).

Für die Schmutzwassergebühren (ebenfalls 132 Kubikmeter pro Jahr) werden durchschnittlich 332 Euro jährlich fällig. Am günstigsten ist die Schmutzwasserbeseitigung mit 218 Euro in der Hansestadt Lüneburg. Mehr als doppelt so viel kostet die Schmutzwasserentsorgung hingegen in Peine (445 Euro). Hier steht Hannover mit 307 Euro vergleichsweise gut da.

In der Region ist die Abfallgebühr überdurchschnittlich hoch

Überdurchschnittlich teuer: Die Abfallbeseitigung in der Region Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Bei den Abfallgebühren liegt Celle an der unrühmlichen Spitze. 459 Euro zahlt der dreiköpfige Musterhaushalt hier pro Jahr für die Müllentsorgung. Mit einigem Abstand folgen Peine (415 Euro) und Salzgitter (412 Euro). Auch in den Kommunen der Region Hannover ist der Abfall mit 390 Euro überdurchschnittlich teuer. Die durchschnittliche Höhe der Abfallgebühren liegt in den 25 untersuchten Städten bei 305 Euro.

Ein Vergleich der exakten Grundsteuerbelastung war nach Angaben des Steuerzahlerbundes nicht möglich, wegen „mangelnder Kooperationsbereitschaft der zuständigen Finanzämter und des Landesamts für Steuern Niedersachsen“.

Von Mathias Klein