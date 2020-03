Garbsen

Beim Paritätischen Verein Berenbostel sind am Montag 22 Kinder betreut worden, am katholischen Familienzentrum Corpus Christi in Havelse keins. Der eine Träger schickt sein Personal nach Hause, beim anderen herrscht Präsenzpflicht. Alle Einrichtungen stehen seit Montag unter den gleichen Vorschriften, aber die Praxis ist noch sehr unterschiedlich, weil die Träger von ihren Dachverbänden auch sehr unterschiedlich informiert worden sind. Wichtigstes Signal am Montag: Die Notbetreuung in Garbsen ist sichergestellt.

Wer darf sein Kind bringen?

Ein Kriterium lautet: Beide Elternteile müssen in der sogenannten „kritischen Infrastruktur“ beschäftigt sein: Gesundheitswesen, Feuerwehr, Pflege, öffentliche Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste oder Katastrophenschutz. Zum Kreis der kritischen Berufe zählen auch „Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen“. Das gilt natürlich auch für Alleinerziehende. Zusätzlich soll es Härtefallregelungen geben für Menschen, die ihren Job verlieren würden, wenn sie ihr Kind selbst betreuen müssten oder denen ein erheblicher Verdienstausfall droht. Härtefallfaktoren und Berufszugehörigkeit sollten vom Arbeitgeber bescheinigt werden, Pflicht scheint das aber nicht zu sein. Einige Kommunen stellen in ihren gesammelten Corona-Informationen ein Antragsformular zur Verfügung. In Garbsen ist das nicht der Fall.

Das Putzen hat irgendwann ein Ende

„Wir haben von der Stadt bisher gar nichts gehört oder gelesen“, sagt Hans-Gert Kalt am Montag. Er leitet den Paritätischen Verein Berenbostel mit fünf Einrichtungen, „aber die Verfügung kam ja auch erst am Freitag.“ Er hat sich wie alle anderen Träger sehr schnell auf die Schließung einstellen und die Prozesse neu organisieren müssen. 22 Kinder hatten seine Erzieherinnen am Montag zu betreuen. Alle Erzieherinnen waren am Montag an Bord. Wer nicht betreut hat, hat Gruppenräume aufgeräumt, desinfiziert, Dokumentationen geschrieben. Kalt hat seine Kita-Leiterinnen für Mittwoch zur Besprechung gebeten. „Das Putzen hat ja irgendwann ein Ende, wir werden darüber sprechen, welche Arbeiten zu Hause erledigt werden sollen“, sagt Kalt.

Alle Erzieherinnen zu Hause

Beim Paritätischen Verein Berenbostel werden vier bis acht Kinder in eine Gruppe aufgenommen. Beim katholischen Familienzentrum Corpus Christi in Havelse hält man sich an die Maßgabe des Bistums: Maximal 15 Prozent der üblichen Gruppengröße. „Vier Kinder pro Kindergartengruppe, zwei pro Krippengruppe und drei in den Hortgruppen“, sagt Kerstin Jennrich. Auf Anweisung des Bistums hat die Geschäftsführerin ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt. „Schließung ist Schließung“, sagt Jennrich. Kinder hatten sie am Montag nicht zu betreuen. Das ändert sich voraussichtlich in den nächsten Tagen, wenn sich auch die Eltern auf die Situation eingestellt und ihre Bescheinigungen vom Arbeitgeber haben. In den Kitas sind nur Mitarbeiter zugelassen, die die Kinderbetreuung aufrecht erhalten. „Wer älter als ist 60, wer chronisch krank oder schwanger ist, wir nicht in der Notbetreuung eingesetzt“, sagt Jennrich.

Kinder nicht zusammenziehen

„Jeder hat Aufgaben für zu Hause“, sagt Jennrich, „im normalen Betrieb bleibt viel Schreibkram liegen oder wird nach Feierabend gemacht. Das verlegen wir ins Homeoffice.“ Alle vier Einrichtungen des Familienzentrum bleiben geöffnet. „Wir sollen die Kinder nicht in einem Haus zusammenziehen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.“

In Garbsen gibt es 34 Kindertagesstätten. Die Einrichtungen werden von 16 Wohlfahrtsverbänden wie AWO und Paritätischer Verband oder von Kirchengemeinden, dem Humanistischen Verband und Elterninitiativen getragen. Die Stadt hat selbst keine Kitas. Wer also eine Notbetreuung in Anspruch nehmen will, spricht mit der jeweiligen Leitung seiner Kita.

Lesen Sie auch

Von Markus Holz