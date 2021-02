Berenbostel

Viel Schnee und eisige Temperaturen: Der aktuelle Kälteeinbruch verschärft vor allem die Situation von Menschen, die auf der Straße leben. „Für manche ist sie sogar lebensgefährlich“, sagt die 17-jährige Maya aus Berenbostel. Sie und ihr Freund Daniel aus Stelingen wollen Obdachlosen helfen – und haben dafür gemeinsam mit Kathrin Osterwald vom ökumenischen Sozialprojekt Neuland eine Aktion ins Leben gerufen.

„Was ist, wenn man kein Zuhause hat?“

„Unser Projekt heißt ,Wärme spenden’“, sagt die Schülerin. „Wir alle freuen uns in diesen Tagen über ein warmes Heim – aber was ist, wenn man keines hat?“, fragt sie. Die beiden Schüler wollen ganz praktische Hilfe leisten – mit Schlafsäcken, Decken und Pullover sowie Jacken, Mützen, Handschuhen und Wollsocken für Obdachlose. „Wir wollen die Garbsener und Garbsenerinnen zu Spenden für die Wohnungslosen aufrufen“, sagt Maya, „Und diese direkt zu den Bedürftigen bringen sowie zu Hilfseinrichtungen etwa das Rote Kreuz und die Caritas.“

„Ein Auslöser für unsere Aktion war ein Bericht in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und Neuen Presse“, so die 17-Jährige. Sie habe über den Obdachlosen Jim gelesen, der im Januar in Hannover gestorben sei, berichtet sie. „Das hat mich und meine Familie sehr bewegt“, sagt die Schülerin. „Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass in Deutschland überhaupt Menschen auf der Straße leben müssen.“

Syrerin will etwas zurückgeben

Dabei kennt Maya ähnliche Erfahrungen. Die junge Frau stammt aus dem syrischen Damaskus und kam im November 2015 mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in Garbsen an – nach einer wochenlangen Flucht durch Europa. „Ich habe hier in Deutschland sehr viel Hilfe erfahren“, sagt die Schülerin. „Daher möchte ich etwas zurückgeben.“ In Berenbostel hat sie Kathrin Osterwald von Neuland kennengelernt, die sie und Mayas Familie beim Ankommen in Garbsen unterstützt hat. Von ihr hat sie auch erfahren, dass es auch in Garbsen obdachlose Menschen gibt.

„Auch wenn die Stadt eine Obdachlosenunterkunft hat und keiner auf der Straße leben muss, gibt es in Garbsen wohnungslose Menschen“, so Maya. Und sie appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Wir können gemeinsam dafür sorgen, dass sie nicht erfrieren, so gut wie möglich warm bleiben – und hoffentlich damit Leben retten.“ Nach Angaben des Bildungsnetzwerkes der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) nimmt Wohnungslosigkeit in Garbsen zu. Obwohl es keinen Bahnhof oder Tunnel gebe, gebe es Obdachlosigkeit. Das sei in Garbsen nicht sichtbar, sagte Marta Schüring, Leiterin der Garbsener BNW-Geschäftsstelle, in einem Interview 2020.

Gebraucht würden neben Schlafsäcken, Decken, Handschuhen und Mützen derzeit besonders Unterwäsche, so Osterwald. „Hauptsache, die Kleidung ist sauber.“ Auch wer beim Sammeln der Spenden helfen möchte, sei willkommen.

Kathrin Osterwald vom ökumenischen Sozialprojekt Neuland unterstützt die Initiative zur Unterstützung von Obdachlosen in Garbsen. Quelle: Jutta Grätz

Info:Spenden werden bis Freitag, 19. Februar, entgegengenommen, immer montags, mittwochs und freitags, 10 bis 13 Uhr, bei Neuland, Wilhelm-Reime-Straße 2 in Berenbostel. Sie können auch per Post dorthin geschickt werden. Weitere Informationen gibt es nach einer E-Mail an neuland_oeku@freenet.de und an maya.miosh3@gmail.com.

Von Jutta Grätz