An der Oberschule Garbsen gibt es zwei bestätigte Corona-Fälle. Bei den Infizierten handelt es sich um Geschwister, die den 7. und 9. Jahrgang besuchten, teilte Schulleiterin Claudia Schreyer am Donnerstag mit. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Familie der Schulleitung mitgeteilt, dass der Vater positiv auf das Virus getestet worden ist. Daraufhin seien die Schüler vorsichtshalber zu Hause geblieben, berichtete Schreyer.

Am Montagabend erreichte die Schule im Stadtteil Auf der Horst dann die Information, dass der Siebtklässler ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert ist. Zwei Tage später erhielt seine ältere Schwester dasselbe Testergebnis. Schreyer teilte das wie vorgeschrieben jeweils dem Gesundheitsamt mit. Dessen Mitarbeiter ordneten Quarantäne für die Kontaktpersonen an. Insgesamt sind davon etwa 50 Schüler und 15 Lehrer betroffen.

Kein Schüler zeigt Symptome

Keiner der Schüler fühle sich bislang krank und klage etwa über Fieber oder Husten, sagt Schreyer. „Natürlich freue ich mich für jeden, der keine Symptome zeigt. Aber auf der anderen Seite ist das auch fatal“, sagte die Schulleiterin. Denn das lasse befürchten, dass unter den Schülern in Garbsen noch weitere Erkrankte seien, die gar nicht auf die Idee kommen würden, sich testen zu lassen.

Ein großes Problem ist für die Schule natürlich auch die Quarantäne der 15 Lehrer. „Damit fallen uns etwa 300 Stunden Unterricht pro Woche in der Schule weg“, sagte Schreyer. Zwar seien die Lehrer verpflichtet, von zu Hause aus die Schüler in Quarantäne über digitale Kanäle weiter zu unterrichten. Dieses sogenannte Homeschooling scheitere aber oftmals schlicht an der technischen Ausstattung. „Einige Familien haben gar nicht die Endgeräte oder das WLAN zur Verfügung“, so die Schulleiterin.

Besorgte Eltern melden sich

Und so seien die Sorgen der Eltern auch zweigeteilt, hat die Schulleiterin festgestellt. Einige fürchteten, dass sich ihre Kinder mit dem Virus anstecken könnten. Andere seien eher besorgt um die Unterrichtsversorgung. „Das Telefon in unserem Sekretariat stand deshalb einen Tag lang nicht still“, berichtete Schreyer.

Die Oberschule Garbsen ist die zweite Schule in der Stadt, an der Corona-Fälle aufgetreten sind. Vor einer Woche war das positive Testergebnis eines Sechstklässlers der IGS Garbsen bekannt geworden. Deren Schulleiter Andreas Hadaschik und Claudia Schreyer sind sich in ihrer Prognose einig, dass das schon rein statistisch betrachtet nicht die letzten Fälle in Garbsen sein werden: „Die kalte Jahreszeit kommt ja noch“, sagte Schreyer.

