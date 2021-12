Auf der Horst

In großen roten Lettern war der Protest gegen die Maskenpflicht zu lesen: Unbekannte haben an die Sporthalle der Oberschule Garbsen am Planetenring (Auf der Horst) die Worte „Nehmt endlich die Masken ab“ gesprüht. Inzwischen hat die Schule das Graffiti weiß überstreichen lassen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Als Tatzeitraum geben die ermittelnden Beamten in Garbsen Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag 8.20 Uhr, an. In dieser Zeit müssen ein oder mehrere Unbekannte das nicht gerade kleine Graffiti an der Schule aufgesprüht haben. „Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro“, schätzt Polizeisprecher Claas Wentzler. Zeugen sollten sich bei der Polizei in Garbsen melden, unter Telefon (05131) 7014515.

Von Simon Polreich