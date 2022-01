Garbsen-Mitte

Etwa 120 Menschen haben am Montagabend eine Menschenkette fast ums ganze Rathaus gebildet. Aufgerufen hatte die Garbsener Gruppe der bundesweiten Initiative Omas gegen Rechts. Die Frauen und Männer wollten ein Signal zum Zusammenhalt, zur Impfsolidarität und gegen rechtes Gedankengut unter den „Spaziergängern“ setzen. Etwa 25 „Spaziergänger“ bezogen Gegenposition. Die Kundgebungen verliefen friedlich und lösten sich nach 45 Minuten wieder auf.

„Omas gegen Rechts“: Plakate wie dieses sind am Montag die einzigen „schriftlichen Botschaften“. Quelle: Markus Holz

Menschenkette ist fast geschlossen

Renate Premke läuft mit ihrem Schild in der Hand Runde um Runde ums Rathaus. Angela Thimian-Milz und Eva Renckly-Senel gehen ihre Abschnitte ab – von Teilnehmer zu Teilnehmer. Alle drei gehören zum Garbsener Ableger der Omas gegen Rechts. Es ist die erste Demonstration, zu der sie aufgerufen haben. Um 18 Uhr sind noch große Lücken in der Kette, eine halbe Stunde später ist sie fast geschlossen, auch weil sich Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung nach Feierabend anschließen.

„...in Garbsen vielleicht nicht“

Bürgermeister Claudio Provenzano hat im Rathaus eine Sitzung unterbrochen. Er reiht sich kurz ein, als „Privatmensch“ dürfe er ja Stellung beziehen, sagt er. Martin Fochler (SPD) und andere Politikerinnen und Politiker erweisen den Omas in der Pause ihre Solidarität. Manfred Kammler (AfD) geht gezielt auf die Teilnehmer zu, fragt, spricht mit ihnen. Einreihen will er sich nicht. „Als Politiker muss man ja neutral bleiben“, sagt er. Er hinterfragt aber das „gegen Rechts“. Wo es denn in Garbsen „rechts unterwanderte Spaziergänger“ gebe? „Na ja, in Garbsen vielleicht nicht. Aber woanders ist das schon sehr offensichtlich“, sagt eine Teilnehmerin auf Nachfrage.

25 Spaziergänger beziehen Position

Vorn die „Spaziergänger“, hinten die Menschenkette. Die Kundgebungen bleiben friedlich. Quelle: Markus Holz

Die „Spaziergänger“ hatten sich am Kastanienplatz in Altgarbsen getroffen. Gegen 18.30 Uhr stellen sie sich auf dem Rathausplatz auf, einzeln, in kleinen Gruppen, mit Lichtern oder Lichterketten und ohne. Es sind etwa 25 Frauen und Männer. Fast alle tragen Maske. Mehrere Polizeifahrzeuge begleiten die Gruppe. Beamte gehen über den Platz, sprechen jene Spaziergänger ohne Maske an und lassen sich Atteste zeigen. Sie ahnden einen Maskenverstoß und in einem anderen Fall das Mitführen von Reizgas bei einer Versammlung. Dass die Versammlung der Spaziergänger, anders als die der Omas gegen Rechts, nicht angemeldet ist, ist seit Beginn der Spaziergänge überall Methode.

Die Polizei kontrolliert das Geschehen. Quelle: Markus Holz

„Man muss doch etwas tun“

Niemand skandiert etwas. Nur einmal erheben mehrere Omas die Stimme und rufen: „1-2-3-4 – Omas gegen Rechts sind wir.“ Das verhallt aber schnell wieder. Catrin Wildau hat mitgerufen. Sie hatte aus der Zeitung vom Aufruf erfahren. „Ich dachte, da muss ich dabei sein. Dass der Bürgermeister uns besucht hat, finde ich gut. Man muss doch etwas tun gegen rechte Umtriebe“, sagt sie. Auf der Seite der Spaziergänger trägt eine Frau ein Schild mit „Großmütter für Rechts“. Das ist aber auch alles, was an plakativen Botschaften zu sehen oder zu hören ist. Gegen 18.45 Uhr ziehen die Omas durchgefroren ab. Die Spaziergänger lösen ihr Treffen eine viertel Stunde später auf und verschwinden so schweigend, wie sie gekommen sind.

Kundgebung soll lebendiger werden

Rund 120 Menschen kommen zur Menschenkette der „Omas gegen Rechts“ auf den Rathausplatz. Die Polizei kontrolliert das Geschehen, besonders die etwa 30 Spaziergänger. Quelle: Markus Holz

„Wir sind keine Rechtsradikalen“, sagt eine Frau, die ungenannt bleiben will. „Die Radikalen haben sich schon immer überall untergemischt, egal wo und um was es ging.“ Sie sei gegen eine Impfpflicht und dagegen, dass Ungeimpfte ausgeschlossen werden, trotz negativer Testergebnisse. „Ich verstehe die Regelungen nicht, wo doch so viele Geimpfte trotzdem an Corona erkranken. Wenn wir nicht auf die Straße gehen, was soll sich dann ändern?“, fragt sie.

Angela Thimian-Milz kündigte weitere Treffen und Aktionen an. Sie will den Kundgebungen mehr Schwung geben und mehr Menschen motivieren, sich zu beteiligen. Es soll für eine Möglichkeit gesorgt werden, Durchsagen machen zu können und Reden zu halten. Treffpunkt soll das Rathaus bleiben. Ziel seien nicht die Spaziergänger an sich, sagt Thimian-Milz. Das Ziel sei, sich solidarisch zu zeigen und ein klares Zeichen gegen Rechts zu setzen.

„Problem sind nicht andere Meinungen“

Das erinnert an die Menschenkette nach dem Brand bei Willehadi, als rechte Gruppierungen aus Hannover den Kirchenbrand gegen Menschen muslimischen Glaubens zu instrumentalisieren versuchten. „Die erste Aktion ist gelungen. Ich bin erstaunt, wie viele trotz des Regens vor der Kundgebung gekommen sind“, sagt Thimian-Milz. Bürgermeister Provenzano dankt den Teilnehmern und fühlt das Rathaus symbolisch gut geschützt. „Das Problem ist nicht, eine andere Meinung zu haben. Das Problem ist, wenn eine Meinung missbraucht wird für andere Zwecke. Wir wollen hier keine Plattformen in Garbsen für rechtes Gedankengut.“ Sagt’s und setzt die Sitzung im „sicheren“ Rathaus fort.

Von Markus Holz