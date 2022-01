Erneut haben sich am Montag Impfgegner zum „Spaziergang“ vor dem Garbsener Rathaus getroffen. Nun wollen die „Omas gegen rechts Garbsen“ reagieren. Sie rufen zur Gegendemo auf.

Omas gegen Rechts: Demonstration gegen „Spaziergänge“ in Garbsen

Garbsen - Omas gegen Rechts: Demonstration gegen „Spaziergänge“ in Garbsen

Garbsen - Omas gegen Rechts: Demonstration gegen „Spaziergänge“ in Garbsen