Garbsen

Die Ortsfeuerwehr Garbsen hat ihre Jahreshauptversammlung am Sonnabend, 2. Januar, abgesagt. Das Ortskommando hat wegen der hohen Infektionszahlen in Garbsen beschlossen, die Mitgliederversammlung auf Sonnabend, 5. Juni, zu verschieben. Die etwa 100 Mitglieder starke Einsatzabteilung kommt am Sonnabend, 2. Januar, ab 18 Uhr nur in einer Online-Versammlung zusammen, um die Einsatzbereitschaft nicht zu gefährden.

Ortsbrandmeister Thomas Cremer wird die Zahlen, Daten und Fakten der zurückliegenden zwölf Monate erläutern. Außerdem werden die Berichte der Jugend- und der Kinderfeuerwehr vorgestellt und die Beförderungen bekannt gegeben. Parallel zur Online-Versammlung werden die Jahresberichte auf der Internetseite www.ffw-garbsen.de zum Nachlesen veröffentlicht.

Von Markus Holz