Berenbostel

Vorsicht vor einem Trio, das offenbar trickreich versucht, Einkäufe zu stehlen: Am Sonnabend gegen 13 Uhr sollen zwei Frauen und ein Mann versucht haben, einem Seniorenpaar Einkaufstaschen aus dem Auto zu entwenden. Nach Polizeiangaben sprachen die Unbekannten das Paar bei Edeka an der Wreschener Allee an. Die beiden 72-Jährigen kamen gerade aus dem Supermarkt und räumten den Einkauf in ihren Wagen.

Senioren bemerken den Trick rechtzeitig

Zwei junge Frauen versuchten, die Kunden abzulenken, während ein dritter Unbekannter eine Tasche aus dem Kofferraum nehmen wollte. Das schlug fehl, weil die Senioren den Trick bemerkten. Das Trio flüchtete in einem älteren silberfarbenen Volvo mit schwedischem Kennzeichen. Die Fahndung blieb ohne Erfolg. Wer Ähnliches erlebt hat oder den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon (05131) 7014515 an die Polizei zu wenden.

Von Markus Holz