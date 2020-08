Hannover

Sie schießen derzeit in der Region Hannover trotz Corona-Pandemie wie Pilze aus dem Boden: Partys unter freiem Himmel. Auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer legte am vergangenen Sonnabend ein DJ namens Purple Disco Maschine auf. Am Blauen See in Garbsen waren die Disco Boys zu Gast, die mit der Single „For you“ einen weltweiten Hit hatten. Auf der Expo Plaza legt der weltbekannte Techno-DJ Ran-D auf. Die Veranstalter sind dennoch verunsichert. Wie viel Tanzen ist auf solchen Veranstaltungen eigentlich erlaubt?

Das niedersächsische Sozialministerium teilt auf Anfrage mit: Nach den geltenden Corona-Regeln dürfen derzeit unter freiem Himmel Veranstaltungen mit maximal 500 Gästen organisiert werden. Alls Besucher müssten einen Sitzplatz haben. Zudem verweist das Ministerium auf die gerade erst angehobenen Bußgelder für Verstöße gegen diese Auflagen. Demnach müsste ein Veranstalter 20.000 Euro Strafe zahlen, sollte er erwischt werden.

Anzeige

Region: Disco-ähnliche Veranstaltungen nicht erlaubt

Auch die Region Hannover, die für die Umsetzung der Corona-Verordnung zuständig ist, erklärt: „Disco-ähnliche Veranstaltungen sind nicht erlaubt.“ Partys würden im Rahmen der Gefahrenabwehr von den jeweiligen Ordnungsämtern und der Polizei kontrolliert und gegebenenfalls unterbunden. Wie viele Partys bislang von den Behörden abgebrochen worden sind, dazu liegen der Region keine Zahlen vor.

Weitere HAZ+ Artikel

The Beach am Blauen See in Garbsen: „Es gibt meines Wissens kein Tanzverbot.“ Quelle: Samantha Franson

Die Veranstalter berufen sich allerdings auf ganz anderen Grundlagen. „Mir hat das Ordnungsamt gesagt, eine Gruppe an einem Tisch könne durchaus mit Mundschutz im Stehen tanzen“, sagt Peter Dombrowski, der auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer Partys organisiert. „Es gibt meines Wissens kein Tanzverbot in Niedersachsen“, sagt Oliver Bensmann, der die Party mit den Disco Boys am Blauen See geplant hat. In mehreren Gesprächen mit der Polizei habe er sich das versichern lassen. „Es darf allerdings auf einem Gelände kein Partygeschehen entstehen“, sagt Bensmann weiter.

Videos zeigen Tanzende in Gruppen ohne Maske

Wie weit die Realität von den Planungen der Partyveranstalter entfernt liegt, davon zeugen Videos von verschiedenen Veranstaltungen, die kursieren und auch der HAZ vorliegen. Auf einem Clip von der Insel Wilhelmstein ist zu sehen, dass die Gäste ohne Mundschutz in größeren Gruppen zur Musik tanzen. Ein weiterer Mitschnitt stammt von einer Veranstaltung im Biergarten von Hannover 78 am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg, wo eine Traube von Gästen dicht an dicht vor der Bühne tanzt.

Lesen Sie auch: Party in Corona-Zeiten? Das sagen Jugendliche aus Hannover dazu

Ein Video vom Auftritt der Disco Boys in Garbsen ist ebenfalls dabei. Auch darauf sind tanzende Menschen im VIP-Bereich des Veranstaltungsortes zu sehen. „Sie haben ein ganz zurückhaltendes, fast ruhiges Set gespielt und nur am Ende ihren Hit aufgelegt“, sagt Organisator Bensmann. Tatsächlich läuft im Hintergrund der Aufnahme das Stück „For you“.

Eröffnet im September Mini-Diskotheken im ehemaligen Rockhouse: Klubbetreiber Holger Schön. Quelle: Christian Behrens

Einen ganz anderen Weg beschreitet Klubbetreiber Holger Schön. Ab Mitte September veranstaltet er in den Räumen der ehemaligen Discothek Rockhouse in der Kanalstraße wieder eine Disco – trotzt Corona, ohne Maske und ohne Abstand. Der Club war bereits vor der Pandemie in einen Escape Room umgebaut worden. Das kommt Schön jetzt zugute. In jeden der acht Räume dürfen dann maximal zehn Personen. Die Getränke werden von Kellnern mit Maske gebracht. Wer zur Toilette muss, muss eine Maske aufsetzen. Die Musik kommt für alle vom DJ. „Die Party findet in einer kontrollierten Umgebung statt“, sagt Schön. Die Menschen, die feiern wollten, müssten aus der Illegalität heraus geholt werden.

Lesen Sie auch: Jugendpsychiater: „Interessen der Jugendlichen in der Pandemie unzureichend berücksichtigt“

Sein Konzept hat Wellen geschlagen. Für die Eröffnung haben sich bereits Medienvertreter aus dem gesamten Bundesgebiet angekündigt.

Von Tobias Morchner