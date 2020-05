Auf der Horst

Der eine Pastor geht. Der nächste kommt. Meist liegen dazwischen offiziell nur wenige Tage. Willehadi macht da eine Ausnahme: Pastorin Renate Muckelberg bleibt bis Dienstschluss am Jahresende auf voller Stelle. Ihr Nachfolger Yoo-Jin Jhi kommt Anfang Juni zusätzlich mit halber Stelle in die Gemeinde. Superintendent Karl-Ludwig Schmidt nennt das einen echten Luxusfall für Gemeinde und Seelsorger.

An den Namen wird sie sich Gemeinde gewöhnen müssen. Trotz der annähernd 100 Nationen im Umfeld der Kirche ist koreanisch wenig zu hören. Yoo-Jin Jhi spricht sich etwa so aus: Joo-Tchin Tchi. Den Namen hat er in München erhalten. Dort ist er als Sohn eines Pastors und einer Krankenschwester am 7. Juni 1984 geboren. Jhi spricht akzentfrei Hochdeutsch, die Pfarrstelle in Willehadi ist seine erste. Seine Ausbildungen sind abgeschlossen, er ist bereit.

Drei Jahre Probezeit

Berufsanfänger haben drei Jahre Probezeit. Sie haben auch keine große Wahl bei der Stelle. Die Landeskirche versetzt sie dorthin, wo sie gebraucht werden. Gemeinden, die Berufsanfänger einstellen, müssen dafür keine Stelle kürzen. Darum bleibt Renate Muckelberg. Bei Berufsanfängern haben Kirchengemeinden allerdings auch keine Wahl. Jhi scheint der Wechsel nach Garbsen aber sehr entgegenzukommen.

Studienstart mit Geografie

Er absolviert bis zum Jahresende ein diakonisches Sondervikariat in Hannover, eine freiwillige einjährige Zusatzausbildung an der Dachstiftung Diakonie, Stephansstift. Der diakonische Gedanke, das christliche Handeln mitten unter Menschen aller Konfessionen, ist ihm wichtig. Und damit fühlt er sich bei Willehadi bestens aufgehoben. Stationen davor waren das Vikariat in Himmelsthür ( Hildesheim), Examenssemester in Neuendettelsau ( Mittelfranken), das Hauptstudium in Berlin und die Grundsemester in München.

Yoo-Jin Jhi nimmt Platz in der aktuellen Jona-Ausstellung bei Willehadi. Quelle: Markus Holz

Hat sein Vater irgendetwas mit seiner Berufswahl zu tun? „Ja und nein“, sagt Jhi und lacht. Er lacht gerne. Natürlich seien ihm christliches Leben und Theologie von Haus aus nicht fremd. „Aber mein Vater hat nie Einfluss genommen auf meine Entscheidungen, ich habe in München mit Geografie angefangen“, erzählt er. „Nach zwei Semestern bin ich auf meinen Vater zugegangen. Er hat mich neugierig gemacht. Und jetzt bin ich hier.“

Personal- statt Pastoralgemeinde

Yoo-Jin Jhi wird sich an seinem Geburtstag im Gottesdienst kurz vorstellen. Die feierliche Ordination ist wegen der Corona-Beschränkungen auf Jahresende vertagt. Der 35-Jährige ist bereits auf seiner Vorstellungsrunde durch die Gremien. Er wird nicht nur in der 2400-Mitglieder-Gemeinde Willehadi seelsorgerlich arbeiten, sondern auch in Alt-Garbsen und Versöhnung ( Havelse). Und wenn Jhi von Gemeinde spricht, denkt er sehr wenig an die klassische Struktur mit einem Pastor im Zentrum. „Personalgemeinde“ ist das, was ihm vorschwebt – eine Gemeinde mit vielen aktiven Köpfen und Händen. Bei Willehadi scheint er damit genau richtig zu sein.

Von Markus Holz