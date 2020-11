Garbsen

Marvin Kunze ist ein Brettspielfan. Der gebürtige Garbsener lebt heute in Herrenhausen, ist Produktentwickler bei Oetker in Bielefeld und kann mühelos einen Rucksackkoffer vollpacken mit Spielen. Als regelmäßiger Gast der Spielemesse in Essen kennt er den Markt. Aus seinem Portfolio von fast 300 Spielen stellt uns der 32-Jährige heute drei seiner Favoriten vor: Patchwork, Micro Macro und Azul.

Patchwork ist schnell gelernt und verlangt strategische Entscheidungen. Quelle: Markus Holz

Patchwork : Teppich-Tetris mit K(n)öpfchen

Das Spiel lebt von schnellen Entscheidungen, Wettbewerb und taktischem Denken. Die Anleitung ist schnell zu verstehen und einfach umzusetzen. Der Kick kommt beim Spielen. Das Ziel ist es, möglichst viele Felder auf seinem Spielbrett mit sehr unterschiedlich geformten Puzzleteilen zu belegen – wie im echten Leben: Wer braucht schon eine Patchworkdecke mit Löchern? Wo am Ende nichts liegt, addieren sich die Minuspunkte.

Jeder Spieler bekommt sein Patchworkbrett, ein farbiges Holzröllchen und fünf Knöpfe als Startkapital. Daneben liegt das dritte Brett. Das ist der Zeitplan, auf dem die Holzröllchen vorgezogen werden. Die Puzzleteile für die Patchworkdecke werden in der Mitte beliebig in einem Kreis ausgelegt. Und an irgendeiner Stelle in diesem Kreis platzieren die Spieler eine Spielfigur. Der erste Zug: Der Spieler wählt aus den drei nächsten Teilen vor der Spielfigur im Kreis ein Puzzleteil aus, platziert es auf seinem Patchworkbrett, bezahlt für das Teil seine Knöpfe und zieht seine Figur auf dem Zeitplan um die Anzahl Felder vor, die auf dem Puzzleteil angegeben ist.

Das Spiel endet, wenn beide Spieler das Ziel auf dem Zeitplan erreicht haben. Gewonnen hat der Spieler mit den meisten Punkten. Das ist die Differenz zwischen dem Knopf-Guthaben und den unbelegten Feldern. Prickelig wird es, weil die Spieler nicht immer genug Knopfgeld haben, um ein Puzzleteil zu bezahlen, weil im Spielverlauf Knöpfe gewonnen werden können, weil jeder Spielzug eine strategische Entscheidung fordert und vor allem deshalb, weil die Patchworkdecke am Ende doch Löcher hat, egal wie geschickt der Spieler seine Teile legt. „Das ist mein Klassiker unter den Zwei-Personen-Spielen“, sagt Marvin Kunze. Es ist ein „leises“ Spiel für Menschen, die schnell Entscheidungen treffen können.

Micro Macro: Pfiffige Detektive lösen kniffelige Fälle, Fallkarten helfen. Die Kunst ist es, unter zig Tausend Figürchen die richtigen zu finden. Quelle: Markus Holz

Micro Macro: 16 Krimis und eine Lupe

„Micro Macro – Crime City“ ist ganz frisch auf dem Markt. Ein Detektivspiel, unglaublich clever erdacht, extrem einfach zu spielen und trotzdem packend. „Das hat das Zeug zum Spiel des Jahres 2021“, sagt Kunze und breitet einen Spielplan aus, der ganz schwummerig macht: 100 mal 60 Zentimeter groß mit gefühlt zig Tausenden von kleinen Strich-Männchen mitten in einer Hafenstadt. In dieser Stadt passieren Verbrechen. Die Spieler müssen sie aufklären. Hier geht es um Miteinander, nicht um Zeit, Punkte oder Konkurrenz. Alle Spieler lösen die Fälle zusammen.

Der erste Fall zum Einspielen: Fernando ist auf dem Weg zu seiner Stammkneipe. Beim Losgehen an der Würstchenbude hatte er noch seinen Zylinder auf. An der Kneipe angekommen, ist die Kopfbedeckung weg. Ein klassischer Diebstahl und ganz geschickt gemacht. Die Detektive gehen auf die Suche. Wo ist die Würstchenbude? Wo ist Fernando gegangen? Was ist unterwegs passiert? Wer hat den Zylinder? Die Aufgaben für die Detektive stehen auf der Vorderseite von Fallkarten. Die Rückseite enthält die Lösung.

Es gibt in der Erstausgabe 16 Fälle. Die Schwierigkeit steigert sich. Pro Fall sind zwischen fünf und zehn Aufgaben zu lösen. Und die Lösungen stecken alle in diesem riesigen Stadtplan. Das ist Wimmelbild für Fortgeschrittene, darum gibt es auch eine Lupe für die ganz kniffeligen Sachen. Mehr als zwei Stunden sollte man sich nicht verwimmeln lassen, sonst wird’s kirre im Kopf und schwummerig vor den Augen. „Der Nachteil ist, dass man jeden Fall nur einmal spielen kann. Danach kennt man ja die Lösung – vielleicht ein Jahr später wieder“, sagt Kunze. Darum seine beiden Tipps: Bloß nicht alle Fälle auf einmal spielen; wer keinen großen Tisch hat, kann den Spielplan auch an die Wand pinnen oder auf dem Fußboden auslegen. Kunze rechnet damit, dass der Verlag zeitnah neue Pläne und Fälle herausbringt.

Die Daten zu den Spielen Patchwork ist ein Spiel für zwei Personen. Es ist 2014 im Verlag Lookout Spiele erschienen. Autor ist Uwe Rosenberg. Es ist geeignet für Spieler ab zehn Jahren. Ein Spiel dauert etwa 20 bis 30 Minuten. Patchwork kostet rund 24 Euro. Micro Macro – Crime City ist 2020 im Verlag Pegasus-Spiele erschienen. Es ist für einen bis vier Spieler ausgelegt. Das empfohlene Mindestalter liegt bei acht Jahren. Es kostet zwischen 23 und 25 Euro. Die Spieldauer ist beliebig. Es ist für Menschen mit einer starken Sehbehinderung nicht geeignet. Gutes Licht im Raum ist von Vorteil. Azul ist aufwendiger produziert als Micro Macro und kostet darum auch etwas mehr, zwischen 30 und 40 Euro. Es sind mehrere Themen-Versionen erhältlich wie Sommerpavillon oder Buntglasfenster. Autor ist Michael Kiesling. Das Spiel ist 2017 im Verlag Plan B Spiele erschienen. Es kann von zwei bis vier Teilnehmern gespielt werden. Das empfohlene Mindestalter liegt bei acht Jahren. Die Spieldauer liegt zwischen 30 und 45 Minuten.

Azul: Hochwertig produziertes Spiel mit einfachen Regeln. Quelle: Markus Holz

Azul : Wir fliesen einen Palast

Die dritte Spielempfehlung von Marvin Kunze heißt „ Azul“. Es ist ein hochwertig gearbeitetes Spiel und wurde 2018 zum Spiel des Jahres gewählt. Bei diesem Spiel empfiehlt es sich zu Beginn, die Anleitung Schritt für Schritt nachzuspielen, um es zu verstehen. Es klingt, wie so oft, anfangs komplizierter als es ist. Die Regeln sind einfach, und es macht nach Kunzes Erfahrung auch Menschen Spaß, die nicht so häufig oder ungern zum Brettspiel greifen. Es ist sehr schnell aufgebaut, hat eine sehr angenehme Spieldauer, fordert das strategische Denken und ein Gefühl für Taktik.

Die Spielidee ist, einen Palast mit portugiesischen Fließen auszukleiden. Jeder Spieler erhält ein Legebrett für seine Fliesen. Um die Mitte sind Deckel mit je vier Fliesen verteilt, die blind aus einem Beutel gezogen und auf den Deckel verteilt werden. Die Deckel sind quasi die Fliesenmanufakturen, die die Bauherren beliefern. In der Mitte ist der Pott für abgelegte Fliesen, die ein Spieler gerade nicht verwenden kann. Und jetzt kommt es für jeden Spieler darauf an, von den Deckeln oder aus dem Pott die richtigen Fliesen zu nehmen, auf seinem Spielbrett geschickt zu positionieren und so Punkte zu sammeln oder Minuspunkte zu vermeiden.

Von Markus Holz