Auf der Horst

Ein 15-Jähriger ist am Freitagabend im Stadtteil Auf der Horst verletzt worden. Ein anderer Jugendlicher griff ihn gegen 21.30 Uhr auf dem Herouville-Saint-Clair-Platz unvermittelt an, teilte die Polizei in Garbsen mit. Der Täter schlug sein Opfer, sodass es zu Boden fiel. Das hielt den Unbekannten nicht davon ab, weiter auf den 15-Jährigen einzuprügeln.

Erst als Passanten dem 15-Jährigen zur Hilfe kamen, ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete. Der verletzte 15-Jährige ging selbst zum Arzt und anschließend zur Polizei. Er gab an, den Täter flüchtig zu kennen – nicht aber seinen Namen. Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten. Der Jugendliche soll korpulent sein und wird als Südosteuropäer beschrieben. Er trug helle Oberbekleidung und eine schwarze Weste.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise. Die melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 10.

Von Gerko Naumann