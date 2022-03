Altgarbsen

Ein betrunkener 68-jähriger Mann aus Altgarbsen hat die Polizei Garbsen in der Nacht zu Sonnabend beschäftigt. Er selbst wählte nach einem Streit mit seinem 36-jährigen Sohn den Notruf. Er kündigte an, die Auseinandersetzung selbst klären zu wollen. Deshalb sei er auf dem Weg zu seinem Sohn – und habe sich dafür mit einer Axt bewaffnet.

68-Jähriger zieht Messer und bedroht Polizisten

Beamte fuhren daraufhin sofort zum Wohnhaus des Sohnes an der Hannoverschen Straße. „Sie konnten den Vater gerade noch rechtzeitig stoppen“, teilt die Polizei mit. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten keine Axt. Allerdings zog der 68-Jährige ein Küchenmesser und bedrohte die Polizisten damit. Diese konnten den Betrunkenen ohne große Gegenwehr zu Boden bringen.

Das stoppte den wütenden Vater allerdings nicht. Er verhielt sich weiter aggressiv und kündigte weitere Straftaten an. Deshalb wurde er zum Ausnüchtern in eine Zelle der Polizei in Hannover gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung ermittelt. Weshalb der Mann, der der Polizei wegen anderer Delikte bekannt ist, seinen Sohn angreifen wollte, blieb unklar.