Horst

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Garbsen ist am frühen Sonntagmorgen in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten stoppten seine Fahrt gegen 3.20 Uhr am Kleistweg in Horst. Ein Test ergab, dass der junge Mann Marihuana konsumiert hatte. Die Polizisten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Verfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln ein. Der Garbsener musste seinen Heimweg anschließend zu Fuß fortsetzen, teilt die Polizei mit.

Von Gerko Naumann