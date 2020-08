Berenbostel

Die Polizei Garbsen ermittelt nach einer Serie von Autoaufbrüchen in Berenbostel. In der Nacht zu Mittwoch waren Unbekannte zunächst auf das Gelände eines Unternehmens an der Robert-Hesse-Straße gelangt. Dazu beschädigten sie einen Zaun. Auf dem Hof schlugen die Täter die Scheiben von vier Fahrzeugen ein und bauten jeweils die Airbags aus. Den Schaden gibt die Polizei mit 8000 Euro an.

Täter stehlen Airbags

Am helllichten Tag spielte sich eine weitere Tat am Mittwoch ab. Dabei brachen Kriminelle zwischen 14.15 und 15.30 Uhr das Fenster eines Transporters auf, der auf dem Parkplatz des Roller-Marktes an der Langenhagener Straße abgestellt war. Gestohlen wurde auch hier der Airbag im Wert von rund 1500 Euro.

Anzeige

Eine weitere Straftat in Berenbostel ereignete sich zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 6.40 Uhr, an der Osterwalder Straße. Unbekannte kletterten über die Mauer eines Lagers und schlugen die Fenster zu einer Werkstatt ein. Dort fanden sie Werkzeug, mit dem sie das Fenstergitter an einem Bürotrakt abschraubten. So gelangten sie in das Gebäude, das sie durchwühlten. Nach bisherigen Ermittlungen nahmen die Täter einen Koffer mit einem Akkuschrauber mit. Der Wert der Beute beträgt etwa 1000 Euro.

Weitere HAZ+ Artikel

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen in allen drei Fällen um Hinweise. Diese werden in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 entgegengenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Garbsen lesen Sie hier.

Von Gerko Naumann