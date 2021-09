Berenbostel/Meyenfeld

In der Nacht zu Sonntag ist es gegen 2.15 Uhr zu einem schweren Unfall auf der B6 in Garbsen gekommen, bei dem eine 24-jährige Frau verletzt worden ist. Daran beteiligt waren ein 25-Jähriger in einem weißen Golf und ein 26-Jähriger in einem grauen Daimler Benz, teilt die Polizei in Garbsen mit. Offenbar fuhren die beiden Garbsener nebeneinander, als der Golf-Fahrer in Höhe der ehemaligen Burger-King-Filiale mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geriet. Der Fahrer lenkte das Auto auf einen Grünstreifen und prallte dort gegen einen Baum. Der beschädigte Golf blieb auf der linken Spur der Gegenfahrbahn stehen.

Beim Schleudern berührte der Golf auch das Fahrzeug des 26-Jährigen, teilt die Polizei mit. Dessen Beifahrerin erlitt eine Verletzung der Halswirbelsäule. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Dazu kommen etwa 2000 Euro für den Baum, der später entfernt werden musste. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, Mitarbeiter der Straßenmeisterei kümmerten sich um auslaufende Flüssigkeiten.

Polizei sucht dringend Zeugen des Unfalls

Die Polizei ermittelt nun, ob überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall gewesen sein könnte. Die Ermittler suchen dringend Zeugen. Diese melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann