Berenbostel

Die Polizei Garbsen bittet Zeugen um Hinweise zu einer Sachbeschädigung in Berenbostel. In der Nacht zu Sonnabend haben an der Melanchthonstraße in Berenbostel Unbekannte gegen 2 Uhr mit einem Stein die Heckscheibe eines Audi eingeworfen. Den Schaden schätzen die Ermittler auf 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 zu melden.

Von Gerko Naumann