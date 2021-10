Osterwald

Ein betrunkener 51-Jähriger aus Osterwald hat am Freitag seinen Nachbarn mit einem Jagdmesser angegriffen. Der 44-Jährige wurde nur deshalb nicht verletzt, weil er rechtzeitig die Haustür zuzog. An dieser hatte der Täter zunächst gegen 17.30 Uhr geklopft. Nach dem Angriff ging er zurück in seine Wohnung. Dort wurde er von Polizisten festgenommen.

Betrunkener randaliert bei der Polizei

Die Beamten beschlagnahmten das Messer und nahmen den Betrunkenen mit zur Wache in Garbsen-Mitte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Dem Mann wurden zwei Blutproben entnommen. Anschließend hätte er gehen dürfen – das wollte er aber offenbar nicht. Er weigerte sich, die Wache zu verlassen und begann zu randalieren, teilt die Polizei mit. Dieses Verhalten brachte ihm eine Nacht in einer Ausnüchterungszelle der Polizei in Hannover ein. Zudem wurde ein Verfahren gegen den Osterwalder wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Von Gerko Naumann