Berenbostel

Die Polizei in Garbsen ermittelt nach zwei Einbrüchen in Berenbostel. Ein besonders spektakulärer Fall hat sich in der Nacht zu Donnerstag an der Roten Reihe abgespielt. Die Täter schlugen die Tür einer Zahnarztpraxis mit zwei Gullideckeln ein. Im Empfangsbereich stahlen sie 350 Euro. Die Gullideckel stammten aus Schächten in der Nähe, Polizisten setzten sie wieder ein. Die Beamten gehen von mindestens zwei Tätern aus.

Täter lassen Kleidung und Schuhe stehen

In einem zweiten Fall hebelten Unbekannte ein Fenster zu den Lagerräumen eines Unternehmens an der Herzstraße ein. Die Tatzeit grenzt die Polizei auf den frühen Freitagmorgen zwischen 1.30 und 1.40 Uhr ein. Die Einbrecher packten Kleidung und Schuhe in Säcke, die sie offenbar abtransportieren wollten. Sie wurden jedoch von einem Alarm gestört und flüchteten ohne Beute.

In beiden Fällen suchen die Ermittler Zeugen. Die melden sich unter Telefon (05131) 7014515 oder tagsüber in der Polizeistation in Berenbostel unter (05131) 463190.

Von Gerko Naumann