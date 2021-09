Havelse

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Havelse am Mittwoch. Den Tatzeitpunkt grenzen die Ermittler auf 7.50 bis 13.20 Uhr ein. Die Kriminellen hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Auf der Heide auf. Sie durchsuchten das Gebäude und erbeuteten nach ersten Ermittlungen Schmuck und eine Brille. Den Schaden können die Ermittler noch nicht beziffern. Hinweise nehmen sie unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann