Osterwald

Unbekannte sind am Sonnabend in ein Mehrfamilienhaus in Osterwald-Unterende eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter am späten Nachmittag ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes am Ritterspornweg auf. So gelangten sie ins Haus, das sie anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Ob etwas gestohlen worden ist, können die Beamten noch nicht sagen. Die Polizei in Garbsen und der Kriminaldauerdienst in Hannover haben die Ermittlungen wegen Einbruchs aufgenommen. Hinweise von Zeugen nehmen sie unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann