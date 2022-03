Altgarbsen

Die Polizei in Garbsen ermittelt nach einem Einbruch in ein Frisörgeschäft in Altgarbsen. Dieser ereignete sich nach ersten Ermittlungen zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Sonnabend, 7.50 Uhr, an der Straße Haberkamp. Mindestens ein Täter warf die Scheibe einer Tür mit einem Stein ein, wie die Polizei mitteilt. Aus dem Geschäft stahlen die Unbekannten das Wechselgeld. Hinweise nimmt die Polizei in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann