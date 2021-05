Die Polizei Garbsen sucht Zeugen nach drei Einbrüchen in Osterwald und Berenbostel. Betroffen waren ein Unternehmen für Gartenbau, eine Autowaschanlage und eine Zahnarztpraxis.

Drei Einbrüche in einer Nacht – Polizei Garbsen sucht Zeugen

