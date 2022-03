Berenbostel

Vier Männer (28 bis 57 Jahre) haben am Sonnabend einen 30-Jährigen nach einem Streit geschlagen und im Gesicht verletzt. Zu der Körperverletzung kam es in einer Gaststätte in Berenbostel an der Hermann-Löns-Straße, teilt die Polizei mit. Das Opfer flüchtete.

Die Beamten trafen die mutmaßlichen Täter später feiernd in der Kneipe an. Die vier Männer wurden vorläufig festgenommen. Weil sie erkennbar betrunken waren, nahm ihnen ein Arzt Blutproben ab. Zwei der vier Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie mussten eine Sicherheitsleistung von 500 Euro bezahlen. Anschließend wurden sie entlassen.

Die Polizei in Garbsen bittet Zeugen um Hinweise zum Ablauf der Tat. Die Ermittler sind unter Telefon (05131) 7014515 erreichbar.