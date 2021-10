Garbsen

Die Polizei in Garbsen rechnet mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit wieder mit mehr Einbrüchen. Darauf will sie mit einer Schwerpunktwoche von Montag bis Freitag, 1. bis 5. November, reagieren. Geplant seien unter anderem verstärkte Kontrollen in den Wohngebieten und Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger, teilt die Polizei in Garbsen mit.

Parallel wird das Infomobil in den Stadtteilen unterwegs sein. Beamte aus Garbsen und aus der Zentralstelle Technische Prävention der Polizei Hannover geben Tipps zum Schutz vor Einbrüchen. „Ein Wohnungseinbruch beeinträchtigt das Wohlbefinden der Menschen nachhaltig. Die verletzte Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl machen den Betroffenen nach einem Einbruch oft schwerer zu schaffen als der Verlust materieller Dinge“, sagt Katrin Baum, Beauftragte für Kriminalprävention.

Hier sind die Experten der Polizei zu sprechen

Das Team der Polizei wird in Garbsen an folgenden Terminen zu sprechen sein: Am Montag, 1. November, von 11 bis 12.30 Uhr am Combi-Markt in Horst und von 13.30 bis 15 Uhr am Edeka ist Osterwald. Am Mittwoch, 3. November, von 11 bis 12.30 Uhr am Aldi in Berenbostel und von 13.30 bis 15 Uhr am Netto in Frielingen. Am Donnerstag, 4. November, ist das Team von 11 bis 12.30 Uhr am Planetencenter Auf der Horst sowie von 13.30 bis 15 Uhr am Nord-West-Zentrum in Garbsen-Mitte unterwegs.

Von Gerko Naumann