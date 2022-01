Berenbostel

Am Sonnabend gab es erneut einen Fall von körperlicher Gewalt gegen Polizisten aus Garbsen. Die sollten an der Wilhelm-Reime-Straße in Berenbostel zwei Mädchen in Obhut nehmen, die aus einer Jugendeinrichtung in Gifhorn ausgerissen waren. Eine 14-Jährige war damit überhaupt nicht einverstanden und wehrte sich. Sie schlug um sich, traf eine 23-jährige Polizistin zunächst am Kopf und biss ihr anschließend in den Finger. Zudem beleidigte sie die Einsatzkräfte unter anderem als „Scheißbullen“.

Polizistin wird leicht verletzt

Die Polizistin wurde bei dem Angriff leicht verletzt, sie konnte den Dienst jedoch fortsetzen. Die Beamten übergaben die beiden Mädchen an Mitarbeiter des Jugendamtes. Gegen die gewalttätige 14-Jährige leiteten sie ein Verfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Beleidigung ein.

Von Gerko Naumann